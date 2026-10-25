В Алматы в честь Дня Республики подняли Государственный флаг

В Алматы на площадке у высокогорного катка "Медеу" состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Республики Казахстан, приуроченная ко Дню Республики, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие аким города Дархан Сатыбалды, общественные и культурные деятели, члены Қазақстан Халық Кеңесі и Общественного совета, представители неправительственных и молодежных организаций, известные спортсмены, а также жители и гости города. Всего церемония объединила более 1500 человек.

Фото: акимат Алматы

Поднятие Государственного флага сопровождалось исполнением Государственного гимна Республики Казахстан под аккомпанемент военно-духового оркестра. Высота флагштока составляет 40 метров, размер полотнища флага – 7 на 14 метров.

Фото: акимат Алматы

В преддверии Дня Республики аким Алматы Дархан Сатыбалды также вручил государственные награды от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Среди награжденных – алматинцы, внесшие значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, во Дворце Республики состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Республики.