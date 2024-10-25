Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Сначала начальник роты Почетного караула отдал президенту рапорт. Затем был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
"В своем выступлении на торжественной церемонии, посвященной Дню Республики, Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что день принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана знаменует собой начало нашей священной Независимости", – говорится в официальном сообщении.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Торжественное мероприятие дало официальный старт празднованию Национального праздника – Дня Республики.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
В заключении говорится, что церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах Казахстана.
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Ранее Токаев уже поздравил казахстанцев с Днем Республики. По словам президента, этот величественный праздник – олицетворение суверенитета Казахстана, символ возрождения нашей многовековой государственности. День Республики способствует укреплению общенациональной идентичности, объединяя всех граждан вокруг наших фундаментальных ценностей.