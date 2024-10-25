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Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 10:01 Фото: akorda.kz
Сегодня, 25 октября 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага, приуроченной ко Дню Республики. Пресс-служба Акорды поделилась деталями церемонии, сообщает Zakon.kz.

Сначала начальник роты Почетного караула отдал президенту рапорт. Затем был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн.

Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 10:01

Фото: akorda.kz

Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 10:01

Фото: akorda.kz

Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 10:01

Фото: akorda.kz

"В своем выступлении на торжественной церемонии, посвященной Дню Республики, Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что день принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана знаменует собой начало нашей священной Независимости", – говорится в официальном сообщении.
Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 10:01

Фото: akorda.kz

Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 10:01

Фото: akorda.kz

Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 10:01

Фото: akorda.kz

Торжественное мероприятие дало официальный старт празднованию Национального праздника – Дня Республики.

Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 10:01

Фото: akorda.kz

Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 10:01

Фото: akorda.kz

В заключении говорится, что церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах Казахстана.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 10:01

Ранее Токаев уже поздравил казахстанцев с Днем Республики. По словам президента, этот величественный праздник – олицетворение суверенитета Казахстана, символ возрождения нашей многовековой государственности. День Республики способствует укреплению общенациональной идентичности, объединяя всех граждан вокруг наших фундаментальных ценностей.

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