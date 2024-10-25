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Туристы из Казахстана теперь могут летать напрямую в Камбоджу

Аэропорт, самолет, пассажирский самолет, пассажирские самолеты, самолеты, самолеты на стоянке, аэродром, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 20:35 Фото: Zakon.kz
Казахстанская авиакомпания SCAT открыла прямые рейсы в Камбоджу, связывая города Астана и Алматы с курортным Сиануквилем, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает 25 октября Министерство транспорта, первый рейс из Астаны отправился 24 октября, рейс из Алматы запланирован на 29 октября.

"Для удобства туристов рейсы будут выполняться на чартерной основе на типе ВС Боинг-757/737 MAX", – говорится в сообщении.

Также ведомство сообщило, что вьетнамская авиакомпания Vietjet Air с осенне-зимней навигации 2024-2025 годы планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Фукуок – Астана с частотой два рейса в неделю (среда и суббота) на воздушных судах типа А-330.

"Открытие авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", – отметили в Минтранспорта.

Ранее сообщалось, что сенатор Андрей Лукин предложил ужесточить стандарты обслуживания пассажиров при задержках авиарейсов. 

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Интересное Вьетнам Казахстан Камбоджа SCAT 2024 год Авиарейсы
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