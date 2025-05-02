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Происшествия

В самолет, летевший из Шымкента в Астану, попала птица

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 16:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Птица попала в самолет авиакомпании Scat, летевший рейсом Шымкент – Астана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 мая 2025 года рассказали в пресс-службе авиакомпании.

"При посадке рейса Шымкент – Астана имело место попадание птицы. На время ожидания по причине замены поврежденной детали пассажирам запланированного к вылету рейса Астана – Шымкент было предоставлено размещение в отеле, а также обеспечено питание в терминале", – сообщили в Scat.

Там обратили внимание на то, что авиакомпания не имеет влияния на передвижение птиц, и просит с пониманием относиться к переносам расписания, связанным с подобными ситуациями.

В начале 2025 года в похожую ситуацию попал самолет авиакомпании FlyArystan, летевший по маршруту Уральск – Астана.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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