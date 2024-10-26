Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Минэнерго рассказали о расширении сотрудничества с корейскими компаниями

Республика Корея, Министерство энергетики, Алмасадам Саткалиев, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 11:52 Фото: Министерство энергетики РК
О результатах официального визита казахстанской делегации в Республику Корея, который проходил с 22 по 25 октября 2024 года, рассказали в Министерстве энергетики, сообщает Zakon.kz.

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев провел серию встреч с представителями крупнейших энергетических компаний Кореи и государственными органами.

"На встрече с министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ан Док Кыном обсуждили вопросы сотрудничества в атомной отрасли. Корейская сторона поздравила казахстанцев с успешным проведением референдума по вопросу строительства АЭС и выразила готовность оказать поддержку в проведении консультаций с корейскими компаниями по вопросу строительства АЭС", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также с корейской стороной обсудили возможность расширения партнерских взаимоотношений в энергетической сфере, в том числе в нефтегазовой отрасли и проектов в области возобновляемых источников энергии.

Саткалиев побеседовал с представителями корейских компаний и по поводу их возможного участия в международном консорциуме, создание которого в сейчас изучают в Казахстане как одну из возможных моделей реализации проекта строительства АЭС. Глава Минэнерго отметил, что окончательное решение по этому вопросу примут в 2025 году.

По итогам переговоров министерство подписало меморандум о взаимопонии с представителями компании "Doosan Enerbility". В рамках документа стороны изучат возможность локализации производства энергетического оборудования корейской компании с подготовкой местного персонала, а также открытия представительства завода в городе Астана.

Напомним, сейчас всотрудничество Казахстана с компанией "Doosan Enerbility" осуществляется в рамках проекта строительства электростанции на базе ПГУ мощностью 1000 МВт в Туркестанской области. Также "Doosan Enerbility" совместно с KEPCO KPS осуществляет техническое обследование энергокомплекса Казахстана в части сокращения выбросов и продление сроков эксплуатации станций.

Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, насколько строительство АЭС будет безопасным. 

Читайте также

Праздничный салют на фоне Акорды попал в объектив популярного фотографа
Праздничный салют на фоне Акорды попал в объектив популярного фотографа
Аэропорт, самолет, пассажирский самолет, пассажирские самолеты, самолеты, самолеты на стоянке, аэродром
Туристы из Казахстана теперь могут летать напрямую в Камбоджу
Андрей Дюсупов
Саткалиев Алмасадам Казахстан 2024 год Корея Строительство АЭС в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
Елена Малышева озвучила новые рекомендации по витамину D
Елена Малышева озвучила новые рекомендации по витамину D
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: