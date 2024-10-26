В Минэнерго рассказали о расширении сотрудничества с корейскими компаниями

О результатах официального визита казахстанской делегации в Республику Корея, который проходил с 22 по 25 октября 2024 года, рассказали в Министерстве энергетики, сообщает Zakon.kz.

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев провел серию встреч с представителями крупнейших энергетических компаний Кореи и государственными органами.

"На встрече с министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ан Док Кыном обсуждили вопросы сотрудничества в атомной отрасли. Корейская сторона поздравила казахстанцев с успешным проведением референдума по вопросу строительства АЭС и выразила готовность оказать поддержку в проведении консультаций с корейскими компаниями по вопросу строительства АЭС", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также с корейской стороной обсудили возможность расширения партнерских взаимоотношений в энергетической сфере, в том числе в нефтегазовой отрасли и проектов в области возобновляемых источников энергии.

Саткалиев побеседовал с представителями корейских компаний и по поводу их возможного участия в международном консорциуме, создание которого в сейчас изучают в Казахстане как одну из возможных моделей реализации проекта строительства АЭС. Глава Минэнерго отметил, что окончательное решение по этому вопросу примут в 2025 году.

По итогам переговоров министерство подписало меморандум о взаимопонии с представителями компании "Doosan Enerbility". В рамках документа стороны изучат возможность локализации производства энергетического оборудования корейской компании с подготовкой местного персонала, а также открытия представительства завода в городе Астана.

Напомним, сейчас всотрудничество Казахстана с компанией "Doosan Enerbility" осуществляется в рамках проекта строительства электростанции на базе ПГУ мощностью 1000 МВт в Туркестанской области. Также "Doosan Enerbility" совместно с KEPCO KPS осуществляет техническое обследование энергокомплекса Казахстана в части сокращения выбросов и продление сроков эксплуатации станций.

Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, насколько строительство АЭС будет безопасным.