Ярмарка сельхозпроизводителей Акмолинской области покорила астанчан

Акмолинская область – основное звено в создании продовольственного пояса вокруг Астаны и производит более одной четверти общереспубликанского производства зерна. Под таким месседжем в столице проходит традиционная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей региона.

На прилавках аграриев разложены более 40 наименований продуктов питания, ставшие визитной карточкой региона. Всего в столицу акмолинские производители привезли более 300 тонн различной продукции. Стоимость продукции ниже рыночной на 10-15%.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

"Наша продукция пользуется спросом более 20 лет. Мы занимаемся производством мяса и мясных изделий", – рассказывает Зауре Галиакпарова, руководитель ТОО "Жас" Бурабайского района.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

О результатах проведения ярмарок свидетельствуют многочисленные положительные отзывы жителей столицы, в том числе о качестве выставляемой продукции, широком ассортименте и доступных ценах. Жительница Астаны Куляш Кожахметова ежегодно посещает ярмарку

"Сегодня рада приобрести полюбившуюся моей семье мясную и молочную продукцию акмолинских производителей. Радуют и цены и ассортимент", – поделилась астанчанка.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Аким области Марат Ахметжанов, один из первых посетив ярмарку, ознакомился с ассортиментом выставляемой продукции и выслушал пожелания астанчан.

"Проведение "Ярмарок выходного дня" положительно сказывается на сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечении населения качественными, натуральными продовольственными товарами по ценам на 10-15% ниже средне рыночных. Но при этом выгодно и самим фермерам, поскольку значительно снижает количество посредников", – отметил заместитель акима области Мурат Балпан.

Акмолинская область, единственная из регионов, чьи волонтеры помогают покупателям в доставке продукции. Это становится традицией. И в этот раз приехало более 50 молодых людей, которые спешно катали тележки с приобретенными товарами столичных жителей. Также вниманию посетителей представлена концертная программа с участием местных артистов.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

К слову, Акмолинская область стабильно вносит значительный вклад в агропромышленный комплекс Казахстана, обеспечивая большой обьем общереспубликанского производства зерна. В 2024 году регион вновь подтвердил свой статус зернового центра страны, собрав рекордный урожай 6,6 млн тонн зерна.