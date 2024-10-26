На несколько часов закроют проезд по одному из проспектов Астаны

27 октября в Астане на несколько часов полностью закроют проезд по проспекту Мангилик Ел на пересечении с улицей Сыганак, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "City Transportation Systems" пояснили, что в воскресенье с 08:00 до 14:00 часов на данном участке будет проходить демонтаж временных металлических конструкций на эстакаде LRT.

"Просим заранее планировать свои поездки и приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

Фото: ТОО "City Transportation Systems"

Ранее синоптики объявили 27 октября 2024 года штормовое предупреждение в Астане и 12 областях Казахстана из-за тумана, гололеда, гроз и порывистых ветров.