Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На несколько часов закроют проезд по одному из проспектов Астаны

Астанинский легкорельсовый транспорт, легкорельсовый транспорт, легкий рельсовый транспорт, ЛРТ, LRT, строительство ЛРТ, строительство LRT, железнодорожный общественный транспорт, эстакада, эстакада ЛРТ, эстакада LRT, станция ЛРТ, станции ЛРТ, станция LRT, станции LRT, проект ЛРТ, проект LRT, LRT в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 17:59 Фото: Zakon.kz
27 октября в Астане на несколько часов полностью закроют проезд по проспекту Мангилик Ел на пересечении с улицей Сыганак, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "City Transportation Systems" пояснили, что в воскресенье с 08:00 до 14:00 часов на данном участке будет проходить демонтаж временных металлических конструкций на эстакаде LRT.

"Просим заранее планировать свои поездки и приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.
схема, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 17:59

Фото: ТОО "City Transportation Systems"

Ранее синоптики объявили 27 октября 2024 года штормовое предупреждение в Астане и 12 областях Казахстана из-за тумана, гололеда, гроз и порывистых ветров.

Читайте также

Олжас Бектенов, правительство, совещание
Меры господдержки отечественных товаропроизводителей обсудили в правительстве
Иранку с именем Казак встретила казахстанка во время путешествия
Жительницу Ирака с именем Казак встретила казахстанка во время путешествия
ярмарка, Астана
Ярмарка сельхозпроизводителей Акмолинской области покорила астанчан
Андрей Дюсупов
Астана LRT 2024 год Ремонт Дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: