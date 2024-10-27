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Законодательство РК

В ЗКО наказали женщину, которая устроила скандал в поликлинике

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 01:59 Фото: Zakon.kz
Суд №2 Байтерекского района Западно-Казахстанской области признал местную жительницу виновной в административном правонарушении за препятствование работе медицинского персонала и неподобающее поведение в поликлинике поселка Асан, сообщает Zakon.kz.

Как 27 октября пишет издание "Мой город", инцидент произошел 24 сентября. Подсудимая, по данным следствия, мешала работе медицинского персонала, вела себя непристойно, повышала голос на врача общей практики и стучала по столу.

На суде женщина свою вину не признала, отметив, что протокол не отражает всех обстоятельств. По ее словам, она обратилась в поликлинику из-за болезни дочери, и когда они прибыли, в здании отключилось электричество. По ее утверждению, врач проигнорировала ее просьбу осмотреть ребенка, несмотря на ситуацию.

Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере 110 760 тенге. Постановление не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Женщину оштрафовали за повреждение монитора в аэропорту Алматы. 

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