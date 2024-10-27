В ЗКО наказали женщину, которая устроила скандал в поликлинике
Как 27 октября пишет издание "Мой город", инцидент произошел 24 сентября. Подсудимая, по данным следствия, мешала работе медицинского персонала, вела себя непристойно, повышала голос на врача общей практики и стучала по столу.
На суде женщина свою вину не признала, отметив, что протокол не отражает всех обстоятельств. По ее словам, она обратилась в поликлинику из-за болезни дочери, и когда они прибыли, в здании отключилось электричество. По ее утверждению, врач проигнорировала ее просьбу осмотреть ребенка, несмотря на ситуацию.
Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере 110 760 тенге. Постановление не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Женщину оштрафовали за повреждение монитора в аэропорту Алматы.