Женщину оштрафовали за повреждение монитора в аэропорту Алматы

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении женщины, которая повредила монитор в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, нарушитель признана виновной в совершении правонарушения по ст. 147-1, ч. 1 КоАП, с назначением административного взыскания в виде штрафа в размере 20 МРП.

В ходе судебного заседания правонарушитель вину признала полностью и раскаялась в содеянном.

"За совершение умышленного повреждения чужого имущества нарушитель несет ответственность согласно санкции ст. 147-1, ч. 1 КоАП, которая предусматривает штраф в размере 20 МРП или административный арест на срок от пяти до 15 суток", – говорится в сообщении.

В суде уточнили, что обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются фактическими сведениями, содержащимися в протоколе об административном правонарушении, рапортом, объяснительными и видеозаписью.

Вместе с тем на основании ст. 50 КоАП административный арест не может применяться к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет.

Отмечено, что постановление суда не вступило в законную силу.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, признано совершение правонарушения впервые, признание вины, наличие трех несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Ранее сообщалось, что пассажиры FlyArystan устроили беспорядок в аэропорту Алматы.