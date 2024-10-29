Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане планируют удвоить производство машиностроительной продукции

Машиностроение, производство, завод , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 10:49 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев 29 октября на заседании в правительстве рассказал о планах увеличить объемы производства машиностроительной продукции в два раза к 2028 году, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что стоят задачи по повышению конкурентоспособности машиностроительных предприятий путем создания доступных финансовых инструментов, внедрения новых технологий, усиления подготовки кадров, увеличения местного содержания и продвижения экспорта.

"Мы планируем увеличить объемы производства машиностроительной продукции в два раза к 2028 году. Сегодня в Казахстане обрабатывающая промышленность догнала по своим объемам добывающую промышленность и продолжает расти. В свою очередь, машиностроительная отрасль занимает одну из лидирующих позиций в обрабатывающей промышленности с долей почти в 20%. В отрасли действуют порядка 4 тыс. компаний, на которых занято более 120 тыс. человек", – рассказал Шарлапаев.

По его словам, одним из основных преимуществ развития машиностроения является его мощный мультипликативный эффект.

"Создание в отрасли одного рабочего места стимулирует появление порядка семи-восьми рабочих мест в смежных отраслях. За девять месяцев 2024 года в отрасль привлечено порядка 124 млрд тенге инвестиций, рост в два раза. Объем производства составил более 3 трлн тенге, индекс физического объема – 104,2%. В структуре машиностроения наибольшую долю занимают автомобилестроение, железнодорожное и электротехническое машиностроение", – озвучил Канат Шарлапаев.

Он также напомнил, что подходит к завершению строительство завода по выпуску автомобилей CHANGAN, HAVAL, CHERY с производством, полностью основанным на мелкоузловой сборке, мощностью 90 тыс. единиц.

"Ведется строительство завода по производству автомобилей KIA. Сумма инвестиций – 200 млн долларов. Запущен проект по производству легковых автомобилей Geely, Exeed, KAIYI на сумму 150 млн долларов. В целом, дальнейшее развитие сектора планируется за счет углубления локализации и освоения производства компонентной базы. В текущем году ожидается запуск серийного производства мультимедийных систем и автокресел в Алматы", – заключил министр.

Ранее мы сообщали, что лидером по притоку инвестиций впервые стал малый и средний бизнес Казахстана.

Читайте также

Пройдет 8, 9 и 10 ноября
Осенняя Kaspi Жұма пройдет 8, 9 и 10 ноября
Как они помогают сельскому хозяйству в Казахстане
Технологии как ключ к успеху. Как они помогают сельскому хозяйству в Казахстане
В Астане прошел грандиозный салют в честь Дня Республики
В Астане прошел грандиозный салют в честь Дня Республики
Екатерина Елисеева
Канат Шарлапаев Министерство промышленности и строительства Правительство РК 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
Топ идеальных пород собак для содержания в квартире
Пять лучших пород собак для содержания в квартире
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем
Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: