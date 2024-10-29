В Казахстане планируют удвоить производство машиностроительной продукции

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев 29 октября на заседании в правительстве рассказал о планах увеличить объемы производства машиностроительной продукции в два раза к 2028 году, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что стоят задачи по повышению конкурентоспособности машиностроительных предприятий путем создания доступных финансовых инструментов, внедрения новых технологий, усиления подготовки кадров, увеличения местного содержания и продвижения экспорта.

"Мы планируем увеличить объемы производства машиностроительной продукции в два раза к 2028 году. Сегодня в Казахстане обрабатывающая промышленность догнала по своим объемам добывающую промышленность и продолжает расти. В свою очередь, машиностроительная отрасль занимает одну из лидирующих позиций в обрабатывающей промышленности с долей почти в 20%. В отрасли действуют порядка 4 тыс. компаний, на которых занято более 120 тыс. человек", – рассказал Шарлапаев.

По его словам, одним из основных преимуществ развития машиностроения является его мощный мультипликативный эффект.

"Создание в отрасли одного рабочего места стимулирует появление порядка семи-восьми рабочих мест в смежных отраслях. За девять месяцев 2024 года в отрасль привлечено порядка 124 млрд тенге инвестиций, рост в два раза. Объем производства составил более 3 трлн тенге, индекс физического объема – 104,2%. В структуре машиностроения наибольшую долю занимают автомобилестроение, железнодорожное и электротехническое машиностроение", – озвучил Канат Шарлапаев.

Он также напомнил, что подходит к завершению строительство завода по выпуску автомобилей CHANGAN, HAVAL, CHERY с производством, полностью основанным на мелкоузловой сборке, мощностью 90 тыс. единиц.

"Ведется строительство завода по производству автомобилей KIA. Сумма инвестиций – 200 млн долларов. Запущен проект по производству легковых автомобилей Geely, Exeed, KAIYI на сумму 150 млн долларов. В целом, дальнейшее развитие сектора планируется за счет углубления локализации и освоения производства компонентной базы. В текущем году ожидается запуск серийного производства мультимедийных систем и автокресел в Алматы", – заключил министр.

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