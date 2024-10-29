В Уральске мужчина пообещал клиентам мебель и присвоил 8,6 миллионов
Согласно сообщению ведомства, предприимчивый мужчина открыл и даже арендовал помещение цеха якобы для производства мебели. Затем через социальные сети стал рекламировать свои услуги.
После получения заказа приезжал к клиентам и производил необходимые замеры.
"Получив деньги отправлял гражданам фотографии якобы приобретенной мебельной фурнитуры, а также уверял о наличии договоренностей с третьими лицами на закуп материала".Пресс-служба прокуратуры ЗКО
В результате, как уточнили специалисты, семеро потерпевших лишились 8 633 000 тенге.
Однако подсудимый в суде вину не признал, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений с потерпевшими.
Несмотря на это государственный обвинитель смог полностью доказать вину подсудимого.
"Виновный осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за мошенничество совершенное в крупном размере в отношении двух и более лиц".Пресс-служба прокуратуры ЗКО
В заключении прокуратура разместила предупреждение:
"Призываем жителей быть бдительными, убеждаться в достоверности результатов деятельности выбранного изготовителя и проверять отзывы о компании перед покупкой".
Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать фальшивые сообщения от имени руководителя аппарата Агентства по делам государственной службы (АДГС) Алибека Ахмедьярова. Ведомство в связи с этим предостерегает казахстанцев.