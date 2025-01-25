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Общество

Суд обязал акима Уральска выплатить компенсацию пострадавшему от паводка

Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 20:34 Фото: Zakon.kz
Как сообщили в пресс-службе суда Западно-Казахстанской области, житель Уральска подал иск в административный суд, оспаривая решение акима. Градоначальник обязался компенсировать ущерб до 1 марта, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 января пишет региональное издание "Мой город". 

Согласно материалам дела, мужчина пострадал во время паводка и обратился в акиматы города и области с просьбой признать его жилье непригодным для проживания и предоставить новое. Однако получил отказ.

В ходе судебного разбирательства судья предложил сторонам заключить мировое соглашение. Истец согласился отказаться от иска, а ответчик в лице акима Уральска взял на себя обязательство выплатить 2,2 миллиона тенге. Сумма ущерба была определена на основании оценки имущества, проведенной специалистами.

17 января стало известно, что в РК изменят срок приема заявок от фермеров на возмещение ущерба за испорченные семена во время паводков. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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