Что обсудил Токаев с Мишель Симмонс
В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и компании Microsoft по развитию IT-индустрии и созданию полноценной экосистемы для стартапов.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что казахстанский офис Microsoft был трансформирован в мультирегиональный хаб, деятельность которого охватывает Центральную Азию, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.
Фото: akorda.kz
Глава государства сообщил, что Казахстан активно работает над законодательством в области искусственного интеллекта, с целью использования его потенциала для развития инноваций и экономического роста. В следующем году планируется создание Национального центра искусственного интеллекта, который станет основой инфраструктуры для цифровой трансформации страны.
Мишель Симмонс отметила, что Microsoft намерена и далее плодотворно сотрудничать с казахстанской стороной по цифровому развитию.
Отметим, это не первая встреча Касым-Жомарта Токаева с Мишель Симмонс. В рамках рабочего визита в Нью-Йорк в сентябре 2022 года они уже встречались.
Фото: akorda.kz, встреча Касым-Жомарта Токаева с Мишель Симмонс в Нью-Йорке
Тогда в беседе с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс были обсуждены перспективы расширения присутствия компании в Казахстане, в том числе планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT специалистов.