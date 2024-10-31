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Что обсудил Токаев с Мишель Симмонс

Что обсудил Токаев с Мишель Симмонс, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 16:08 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Microsoft в Центральной Европе и Центральной Азии Мишель Симмонс. Об этом 31 октября 2024 года рассказали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и компании Microsoft по развитию IT-индустрии и созданию полноценной экосистемы для стартапов.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что казахстанский офис Microsoft был трансформирован в мультирегиональный хаб, деятельность которого охватывает Центральную Азию, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.

Что обсудил Токаев с Мишель Симмонс, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 16:08

Фото: akorda.kz

Глава государства сообщил, что Казахстан активно работает над законодательством в области искусственного интеллекта, с целью использования его потенциала для развития инноваций и экономического роста. В следующем году планируется создание Национального центра искусственного интеллекта, который станет основой инфраструктуры для цифровой трансформации страны.

Мишель Симмонс отметила, что Microsoft намерена и далее плодотворно сотрудничать с казахстанской стороной по цифровому развитию.

Отметим, это не первая встреча Касым-Жомарта Токаева с Мишель Симмонс. В рамках рабочего визита в Нью-Йорк в сентябре 2022 года они уже встречались.

Что обсудил Токаев с Мишель Симмонс, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 16:08

Фото: akorda.kz, встреча Касым-Жомарта Токаева с Мишель Симмонс в Нью-Йорке

Тогда в беседе с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс были обсуждены перспективы расширения присутствия компании в Казахстане, в том числе планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT специалистов.

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