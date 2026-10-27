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События

Рост исков о банкротстве и земельных споров: глава Верховного суда отчитался перед Токаевым

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:00 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 27 октября 2026 года принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, сообщает Zakon.kz.

Мергалиев доложил президенту об итогах работы судебной системы за 9 месяцев 2026 года, ходе цифровизации судопроизводства, а также о мерах по повышению доверия граждан к судебной системе.

"Асламбек Мергалиев сообщил, что судами рассмотрено 24,8 тыс. уголовных дел. Количество гражданских дел выросло на 28,4% и превысило 605 тыс. Рост обусловлен увеличением исков о банкротстве, жилищных и земельных споров, дел по договорным обязательствам. Кроме того, рассмотрено 29,2 тыс. административных дел и 319 тыс. дел об административных правонарушениях", – пишет Акорда.

Также озвучено, что почти половина споров урегулирована с помощью медиации и других альтернативных процедур.

В кассационные суды поступило свыше 18 тыс. жалоб. По результатам их рассмотрения вдвое возросло количество скорректированных судебных актов апелляционной инстанции – с 934 до 1 704.

"При этом, согласно данным Бюро национальной статистики, уровень абсолютного доверия к судебной системе вырос с 55,2% в 2023 году до 69,7% в настоящее время", – говорится в сообщении.

Мергалиев также проинформировал главу государства о кадровом обеспечении судебной системы.

Президент подчеркнул необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и реализации мероприятий по модернизации судебной системы.

Также сегодня стало известно, что Касым-Жомарт Токаев сменил заведующего Отделом защиты информационных ресурсов Администрации президента (АП) РК.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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