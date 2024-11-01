В Казахстане военные кафедры пересмотрят программы подготовки студентов

Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел совещание с руководителями военных кафедр высших учебных заведений страны, сообщает Zakon.kz.

Глава оборонного ведомства довел до участников совещания свои взгляды на развитие военного образования. Он поручил пересмотреть программы военной подготовки офицеров и сержантов запаса на военных кафедрах с учетом критериев, предъявляемых Вооруженными силами.

"В свете сложившейся геополитической ситуации, президентом страны – Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Республики Казахстан уделяется пристальное внимание вопросам развития подготовки граждан к воинской службе. Но вместе с тем, мы не придаем должного внимания офицерам запаса. Вся деятельность военных кафедр должна быть направлена на получение прочных знаний военного дела. Спектр деятельности военных кафедр должен расшириться. Они должны стать центрами военной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи". Руслан Жаксылыков

В настоящее время ведется работа по внесению дополнений и изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию военной подготовки и переподготовки военнообязанных.

В рамках новых требований Министерство обороны будет наделено компетенцией мониторинга и анализа военной подготовки в организациях образования. Кроме того, на военных кафедрах по отдельным дефицитным специальностям будет внедрена подготовка рядовых запаса.

"Военная кафедра – это не один из способов получить военный билет, это не возможность "откосить" от службы. В первую очередь это наш резерв. Офицеры и военнослужащие по контракту, окончившие военную кафедру, должны приходить в войска и применять полученные знания на практике. А ваша задача – воспитать их в духе высокого патриотизма". Руслан Жаксылыков

В ходе совещания были озвучены доклады о текущем состоянии учета офицеров и сержантов запаса, окончивших военную кафедру и их призыву на воинскую службу.

Начальник военной кафедры Astana IT университета генерал-майор Александр Аширов доложил об изменении учебных программ и адаптации программы учебных сборов, проводимых на военной кафедре по аналогии курса "Сардар".

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Учебно-методический сбор продолжился в Военном колледже имени Героя Советского Союза генерала-армии Сагадата Нурмагамбетова, где начальники военных кафедр прошли тестирование на знание нормативно-правовых актов. Напомним, что в организациях высшего и послевузовского образования функционирует 41 военная кафедра, где осуществляется подготовка около 15 тысяч студентов по программам офицеров и сержантов запаса.