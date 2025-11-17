Для военных кафедр утвердили правила работы

Министр обороны приказом от 11 ноября 2025 года утвердил Правила деятельности военной кафедры (военного факультета), сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок деятельности военных кафедр (военных факультетов) при организациях высшего и (или) послевузовского образования РК (ОВПО).

Документом определено понятие:

военная кафедра (военный факультет) – структурное подразделение ОВПО, осуществляющее военную подготовку по программам офицеров запаса и (или) сержантов запаса и военно-патриотическое воспитание студентов.

Непосредственное руководство деятельностью военной кафедры (военного факультета) осуществляет начальник военной кафедры (военного факультета).

Для организации деятельности военной кафедры (военного факультета), начальник военной кафедры (военного факультета) разрабатывает Положение о военной кафедре (военном факультете), которое утверждается руководителем ОВПО.

В состав военной кафедры (военного факультета) входят профессорско-преподавательский состав (ППС), инженерно-технический персонал (ИТП) и учебно-вспомогательный персонал (УВП).

К ППС военной кафедры (военного факультета) относятся:

начальник военной кафедры (военного факультета),

заместитель начальника военной кафедры (военного факультета),

начальник цикла (кафедры),

старший преподаватель,

преподаватель,

ассистент преподавателя.

Занятия проводятся в составе учебных взводов в количестве 14-30 человек, состоящих из 2-3 отделений по 7-10 человек. Занятия могут проводиться в составе отделений в количестве 7-13 человек.

Формирование взводов и отделений осуществляется решением начальника военной кафедры (военного факультета) исходя из плана набора студентов на военную кафедру (военный факультет).

Штатное расписание военной кафедры (военного факультета) определяется исходя из количества обучающихся студентов на военной кафедре (военном факультете) и количества программ военной подготовки.

На военных кафедрах создаются циклы в количестве не менее 5 человек с начальником цикла. При штатной численности военной кафедры в количестве 20 человек и более устанавливаются должности заместителей начальника военной кафедры, но не более трех. На военных факультетах могут создаваться циклы и (или) кафедры в составе военного факультета, должностей заместителей начальника военного факультета устанавливается не более трех.

Штатное расписание военной кафедры (военного факультета) разрабатывает начальник военной кафедры (военного факультета) не позднее 5 рабочих дней после завершения набора студентов на обучение по программам офицеров запаса и сержантов запаса.

Начало и окончание учебного года для военной подготовки офицеров запаса и (или) сержантов запаса определяется на основании академического календаря ОВПО.

Военная кафедра (военный факультет) взаимодействует с воинской частью (учреждением), за которой она закреплена, по вопросам обеспечения учебно-материальной базы военной кафедры (военного факультета), совместного использования учебно-материальной базы, организации и проведения ВУП, а также мероприятий воспитательной и военно-патриотической работы (ВиВПР). Кроме того, допускается взаимодействие военной кафедры (военного факультета) с другими воинскими частями (учреждениями) по вопросам деятельности военной кафедры (военного факультета).

ППС военных кафедр (военных факультетов) проходит курсы повышения квалификации в организациях, подведомственных МО РК, не реже одного раза в три года продолжительностью не менее 72 академических часов.

Начальник военной кафедры (военного факультета) организовывает работу по подготовке документов для присвоения студентам, успешно завершившим полный курс военной подготовки по программам офицеров запаса и (или) сержантов запаса, воинских званий "лейтенант запаса", "лейтенант медицинской службы запаса" и "сержант запаса", "сержант медицинской службы запаса".

По вопросам присвоения воинского звания "лейтенант запаса", "лейтенант медицинской службы запаса" начальник военной кафедры (военного факультета) взаимодействует со структурным подразделением МО РК, курирующим вопросы кадровой работы, которое вносит на утверждение Министру обороны Республики Казахстан соответствующие приказы.

По вопросам присвоения воинского звания "сержант запаса", "сержант медицинской службы запаса" начальник военной кафедры (военного факультета) взаимодействует с местными органами военного управления и со структурным подразделением Генерального штаба Вооруженных Сил РК, курирующим вопросы организационно-мобилизационной работы.

Начальник военной кафедры (военного факультета) совместно с руководителем ОВПО организует вручение военных билетов студентам, которым присвоены воинские звания "лейтенант запаса", "лейтенант медицинской службы запаса" и "сержант запаса", "сержант медицинской службы запаса" одновременно с вручением дипломов о высшем образовании в торжественной обстановке с привлечением представителей местных органов военного управления, воинских частей (учреждений), ветеранов Вооруженных Сил РК.

Мероприятия по ВиВПР студентов проводятся в процессе занятий и в часы, предусмотренные распорядком дня на военной кафедре (военном факультете), а также во внеучебное время совместно с другими структурными подразделениями ОВПО, общественными организациями, воинскими частями (учреждениями).

В план ВиВПР включаются следующие разделы:

информационно-воспитательная работа;

воспитание лидерских качеств;

идеологическая работа;

культурно-досуговая работа;

психологическая работа;

имиджевая работа и связь с общественностью;

проведение конференций, семинаров, круглых столов и тренингов.

В распорядке дня предусматривается время для проведения развода на занятия и утреннего осмотра, учебных занятий, самостоятельной работы под руководством преподавателя, ухода за вооружением и военной техникой, информирования и тренировок по специальности, воспитательной и военно-патриотической работы со студентами, время, выделенное на обеденный перерыв. К распорядку дня дополнительно разрабатывается регламент служебного времени.

Начальник военной кафедры (военного факультета) составляет отчет о деятельности военной кафедры (военного факультета) за учебный год и направляет его (в электронном формате) в структурное подразделение МО РК не позднее 15 рабочих дней после окончания учебного года.

В отчет включаются следующие сведения:

количество обучающихся в разрезе программ военной подготовки;

результаты отбора студентов;

проведение ВУП;

итоги военной подготовки за учебный год (по академическим периодам);

сведения о ППС;

обновление учебно-материальной базы;

мероприятия воспитательной и военно-патриотической работы;

проблемные вопросы и предложения по совершенствованию качества военной подготовки студентов.

Приказ вводится в действие с 25 ноября 2025 года.