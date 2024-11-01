Новая виза введена в Казахстане: для кого предназначена и как получить

В Казахстане введена новая виза для современных кочевников Neo Nomad. Об этом 1 ноября 2024 года рассказали в Министерстве туризма и спорта (МТС) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что новый тип визы Neo Nomad введен по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"Эта виза предназначена для так называемых современных кочевников – зарубежных туристов, совмещающих работу и отдых, путешествуя и работая удаленно. Новый визовый режим учитывает международный опыт более 50 стран, успешно внедривших аналогичные программы после пандемии". Пресс-служба МТС РК

По данным Минтуризма, для получения визы Neo Nomad иностранному гражданину необходимо продемонстрировать наличие стабильного дохода в размере не менее 3 тыс. долларов за пределами Казахстана.

"Также, помимо основных требований по доходу, иностранным заявителям потребуется наличие медицинской страховки и справки о несудимости. Виза ориентирована на туристов, работающих удаленно в различных сферах, от программирования, маркетинга и финансов до консалтинга, дизайна и электронной коммерции". Пресс-служба МТС РК

Получившие визу Neo Nomad иностранные туристы смогут находиться в Казахстане до одного года, оставаясь при этом трудоустроенными в своих зарубежных компаниях.

"Это не только позволит им погрузиться в культуру и жизнь страны, но и принесет Казахстану экономическую выгоду. Ожидается, что экономический эффект от введения визы составит около 3,6 млрд тенге в год, если визу получат 500 человек. Иностранцы, которые воспользуются Neo Nomad, будут проживать и расходовать средства в Казахстане, не занимая рабочие места на отечественном рынке труда – что является важным аспектом данной программы". Пресс-служба МТС РК

По словам главы ведомства Ербола Мырзабосынова, в результате совместной работы министерств туризма и спорта, иностранных дел, внутренних дел и ряда других заинтересованных государственных органов Казахстан теперь стал частью карты путешествий для современных кочевников.

"Их количество по всему миру насчитывает более 35 млн, и мы намерены создать все условия для их привлечения в нашу страну. Тем более, города Алматы и Астана уже входят в топ-150 городов, привлекательных для нео-номадов", – подчеркнул он.

О том, что в Казахстане хотят внедрить новую визу для иностранцев, стало известно 14 мая 2024 года.