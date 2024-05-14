В Казахстане хотят внедрить новую визу для иностранцев

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев на заседании правительства 14 мая рассказал о планах внедрить визу современных кочевников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ермек Маржикпаев отметил, что необходимо совершенствовать визово-миграционный режим путем цифровизации и упрощения процедур получения виз.

"Совместно с заинтересованными госорганами рассматривается вопрос по внедрению визы современных кочевников, рабочее название – Neo Nomad Visa, для иностранных граждан, предоставляя им право долгосрочного нахождения в стране. Ожидаемый экономический эффект от внедрения данной меры составит свыше 3 млрд тенге ежегодно. На текущий момент разработан механизм внедрения Neo Nomad Visa и направлен в заинтересованные госорганы", – заявил министр.

В целом, по его данным, в 2023 году 9,2 млн иностранных граждан посетили Казахстан, что в два раза больше показателя 2022 года. Более 9,6 млн казахстанцев совершили путешествия внутри страны. Этот показатель превышает 2022 год на 1 млн человек.

Отмечается, что местами размещения оказаны услуги на сумму более 229 млрд тенге, что в 1,3 раза больше показателя 2022 года. Налоговые поступления в бюджет от отрасли туризма составили 450 млрд тенге, на 64 млрд тенге больше показателя 2022 года.

На этом же заседании Маржикпаев рассказал о планах внедрить SOS-кнопку для туриста.