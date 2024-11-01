АБР и Отбасы банк планируют запустить проект по инклюзивному и зеленому жилищному финансированию в Казахстане

АО "Отбасы банк" и Азиатский банк развития 1 ноября 2024 года на полях VII Kazakhstan Global Investment Roundtable "Investment trends – Future vision" подписали Меморандум о взаимопонимании: Проект содействия инклюзивному и зеленому жилищному финансированию в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Подписанный документ будет способствовать продвижению гендерного равенства, устойчивости экономического роста и поддержки "зеленого" развития строительства в Казахстане.

"Отбасы банк" планирует в 2025 году начать реализацию сразу двух жилищных программ – "Ұмай" и "Зеленая ипотека". Это станет возможным благодаря сотрудничеству "Отбасы банка" с Азиатским банком развития в рамках реализации Проекта содействия инклюзивному и зеленому жилищному финансированию. В его рамках АБР планирует предоставить "Отбасы банку" кредит в размере 90 млрд тенге. Планируется, что казахстанцы смогут получить займы на приобретение и ремонт первичного, вторичного, а также строящегося жилья.

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

"У нас есть пилотный проект, в рамках которого мы работаем с Казахстанским советом по зеленому строительству. Это некоммерческоее объединение, которое делает экологическую оценку зданий и выдает "зеленые" сертификаты энергоэффективности жилья. Каждый жилой комплекс получает определенный уровень сертификации: золото, серебро или бронзу. В зависимости от уровня мы разрабатываем различные продукты. На сегодняшний день самый востребованный из них – это "зеленая" ипотека, по которой при ставке 12,5% годовых (ГЭСВ от 13,3% до 18,1%) и 20% первоначального взноса вкладчики могут приобрести энергоэффективное жилье", – сообщила позже в кулуарах глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

Сейчас "Зеленая ипотека" пользуется большим спросом у казахстанцев.

"Данный проект мы запускали в качестве "пилота" на собственные средства, и сотрудники Азиатского банка развития, посмотрев архитектуру всего продукта, увидев и поговорив с Ассоциацией застройщиков Казахстана, Союзом строителей, пришли к выводу, что на самом деле казахстанским застройщикам и заемщикам нужно думать о будущем энергоэффективном жилье, так как тарифы на коммунальные услуги будут расти. Очень важно, чтобы жилье, которое сейчас строится, было энергоэффективным, имело очень высокий уровень теплоизоляции, особенно это для северных регионов актуально", – пояснила глава "Отбасы банка".

Второе направление сотрудничества с АБР – это всеми полюбившаяся женская ипотека "Ұмай".

"Отбасы банк" – это семейный банк, который уделяет особое внимание поддержке казахстанских женщин. Мы стремимся к тому, чтобы каждая женщина в Казахстане имела возможность жить в собственном доме, создавая тепло и уют для своей семьи. Именно женщины – хранительницы семейного очага, и важно поддержать их независимость, экономическую активность и равенство. С этой целью три года назад, совместно с Азиатским банком развития, мы создали программу "Ұмай", которая за это время помогла 3 660 казахстанским женщинам приобрести жилье. Общая сумма кредитования составила 41,2 млрд тенге. В знак признания за наш вклад в гендерное равенство мы стали единственным банком в Казахстане, получившим награду программы Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества. Надеемся, что будущее сотрудничество с АБР будет таким же плодотворным", – отметила председатель правления "Отбасы банка".

К слову, по программе "Ұмай" портрет клиента выглядит так. В большинстве случаев это женщины, которые имеют как минимум одного ребенка. Они стабильно зарабатывали и их доход позволил им приобрести жилье стоимостью 10-20 млн тенге. Чаще всего займы по программе "Ұмай" брали женщины в возрасте 30-40 лет. В большинстве случаев жительницы Казахстана приобретали через "Отбасы банк" одно- или двухкомнатные квартиры общей площадью 50-70 квадратных метров. В будущем году банк планирует продолжить данный проект.