Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

АБР и Отбасы банк планируют запустить проект по инклюзивному и зеленому жилищному финансированию в Казахстане

Банк, ипотека, Ляззат Ибрагимова , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 17:04 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
АО "Отбасы банк" и Азиатский банк развития 1 ноября 2024 года на полях VII Kazakhstan Global Investment Roundtable "Investment trends – Future vision" подписали Меморандум о взаимопонимании: Проект содействия инклюзивному и зеленому жилищному финансированию в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Подписанный документ будет способствовать продвижению гендерного равенства, устойчивости экономического роста и поддержки "зеленого" развития строительства в Казахстане.

"Отбасы банк" планирует в 2025 году начать реализацию сразу двух жилищных программ – "Ұмай" и "Зеленая ипотека". Это станет возможным благодаря сотрудничеству "Отбасы банка" с Азиатским банком развития в рамках реализации Проекта содействия инклюзивному и зеленому жилищному финансированию. В его рамках АБР планирует предоставить "Отбасы банку" кредит в размере 90 млрд тенге. Планируется, что казахстанцы смогут получить займы на приобретение и ремонт первичного, вторичного, а также строящегося жилья.

Отбасы банк, ипотека, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 17:04

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

"У нас есть пилотный проект, в рамках которого мы работаем с Казахстанским советом по зеленому строительству. Это некоммерческоее объединение, которое делает экологическую оценку зданий и выдает "зеленые" сертификаты энергоэффективности жилья. Каждый жилой комплекс получает определенный уровень сертификации: золото, серебро или бронзу. В зависимости от уровня мы разрабатываем различные продукты. На сегодняшний день самый востребованный из них – это "зеленая" ипотека, по которой при ставке 12,5% годовых (ГЭСВ от 13,3% до 18,1%) и 20% первоначального взноса вкладчики могут приобрести энергоэффективное жилье", – сообщила позже в кулуарах глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

Сейчас "Зеленая ипотека" пользуется большим спросом у казахстанцев.

"Данный проект мы запускали в качестве "пилота" на собственные средства, и сотрудники Азиатского банка развития, посмотрев архитектуру всего продукта, увидев и поговорив с Ассоциацией застройщиков Казахстана, Союзом строителей, пришли к выводу, что на самом деле казахстанским застройщикам и заемщикам нужно думать о будущем энергоэффективном жилье, так как тарифы на коммунальные услуги будут расти. Очень важно, чтобы жилье, которое сейчас строится, было энергоэффективным, имело очень высокий уровень теплоизоляции, особенно это для северных регионов актуально", – пояснила глава "Отбасы банка".

Второе направление сотрудничества с АБР – это всеми полюбившаяся женская ипотека "Ұмай".

"Отбасы банк" – это семейный банк, который уделяет особое внимание поддержке казахстанских женщин. Мы стремимся к тому, чтобы каждая женщина в Казахстане имела возможность жить в собственном доме, создавая тепло и уют для своей семьи. Именно женщины – хранительницы семейного очага, и важно поддержать их независимость, экономическую активность и равенство. С этой целью три года назад, совместно с Азиатским банком развития, мы создали программу "Ұмай", которая за это время помогла 3 660 казахстанским женщинам приобрести жилье. Общая сумма кредитования составила 41,2 млрд тенге. В знак признания за наш вклад в гендерное равенство мы стали единственным банком в Казахстане, получившим награду программы Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества. Надеемся, что будущее сотрудничество с АБР будет таким же плодотворным", – отметила председатель правления "Отбасы банка".

К слову, по программе "Ұмай" портрет клиента выглядит так. В большинстве случаев это женщины, которые имеют как минимум одного ребенка. Они стабильно зарабатывали и их доход позволил им приобрести жилье стоимостью 10-20 млн тенге. Чаще всего займы по программе "Ұмай" брали женщины в возрасте 30-40 лет. В большинстве случаев жительницы Казахстана приобретали через "Отбасы банк" одно- или двухкомнатные квартиры общей площадью 50-70 квадратных метров. В будущем году банк планирует продолжить данный проект.

Читайте также

Новая виза введена в Казахстане: для кого предназначена и как получить
Новая виза введена в Казахстане: для кого предназначена и как получить
Депутат Мажилиса Марат Башимов
Депутат Мажилиса РК рассказал, как стал жертвой мошенников
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Минобороны изучает "мертвые зоны" в воинских частях
Мадина Мамырханова
Казахстан Отбасы банк 2024 год Ипотека
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Казахтелеком начинает масштабную замену роутеров
"Казахтелеком" начинает масштабную замену роутеров
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Сати Казанова поделилась нежным видео с новорожденной дочкой и мужем
Сати Казанова поделилась нежным видео с новорожденной дочкой и мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: