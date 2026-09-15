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Финансы

Отбасы банк планирует запустить исламскую ипотеку в Казахстане

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Заместитель председателя АО "Отбасы банк" Жансултан Матай на брифинге в СЦК 15 сентября 2026 года рассказал, на какой стадии процесс запуска исламской ипотеки в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Жансултан Матай сообщил, что банком проводится подготовительная работа.

"Мы должны будем получить соответствующую лицензию, где в первую очередь мы сможем открывать текущие счета для физлиц и юрлиц, а также привлекать беспроцентные исламские депозиты. Для дальнейшей полноценной работы и выдачи исламской ипотеки нам необходимо совместно с депутатами Курултая проработать по изменениям, которые позволят нам в будущем выдавать исламскую ипотеку. Для открытия исламского окна на сегодня принимаются корпоративные решения для получения в первую очередь лицензии", – добавил он.

Также, по его словам, будет создаваться Совет по принципам исламского финансирования, который будет уже в дальнейшем определять политику, как в этом направлении работать.

"О каких-то сроках пока говорить преждевременно. Как только мы получим лицензию, там уже какие-то сроки дополнительные прояснятся", – заверил спикер.

Ранее Жансултан Матай рассказал, могут ли ужесточить требования по женской ипотеке "Умай".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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