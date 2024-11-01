Соседство с захоронением сибирской язвы ужаснуло жителей поселка в Алматинской области

Жители села Караой Алматинской области неожиданно они узнали, что рядом с их домами может находиться захоронение сибирской язвы. Люди боятся, что будут вынуждены переехать, если предположение подтвердится, сообщает Zakon.kz.

Они рассказали КТК, что в 2015-м здесь и так нашли два подозрительных скотомогильника, часть населенного пункта признали санитарной зоной. Всего в 500 м от предположительного места нового захоронения с сибирской язвой расположен поселок Караой. На то, что это возможный скотомогильник, ничего не указывает. Однако, согласно новому плану, почва тут зараженная.

Отмечается, что участок имеет владельца. Ежегодно хозяин даже собирает урожай. Земля, говорят местные, вполне пригодная. Сомневаются здесь и в опасности двух предыдущих захоронений. Чтобы подтвердить свои догадки, жители самостоятельно наняли экспертов.

"Нами уже проведены по две экспертизы на каждой точке захоронения. Экспертизы отрицательные. Но существуют определенные законные экспертизы, которые должны проводиться именно КазНИВИ. Но при этом они все в один голос говорят, даже если мы проведем эту экспертизу и она будет отрицательной, с кадастровой книги мы убрать не можем. Что значит – мы не можем? Если мы докажем, что это ошибка". Жительница Алматинской области Ольга Пономаренко

Хоть жители и уверены в том, что их местность безопасная, все равно вынуждены терпеть неудобства. В дома не могут провести коммуникации, поскольку часть села попала в санитарную зону. Если подтвердится и третье захоронение, она станет еще больше.

Есть и те, кто вовсе не может начать возводить жилье. К примеру, многодетная мать Айнаш Имангалиевой получила здесь участок больше 10 лет назад. Но из-за того, что земля по документам негодная, семья вынуждена скитаться по съемным квартирам.

"В 2012 году я получила земельный участок. Но начать строить дом не могу. Так как по документам мой участок входит в санитарную зону. А те, кто живет здесь давно, страдают от отсутствия газа и электричества. Люди рассказывали, что они пользуются генераторами и печками". Жительница Алматинской области Айнаш Имангалиева

Как участок оказался в кадастре стационарно неблагополучных пунктов, неизвестно. По словам местных, заключение делали после опроса жителей. Тогда один из старожилов якобы и сообщил о захоронении. Но сам пенсионер это наотрез отрицает.

На сторону жителей встали и местные чиновники. Однако они объясняют, сделать что-то смогут не раньше чем через полгода.

"Необъективно сделала заключение данная комиссия. По опросу жителей Караойского сельского округа. Один человек указал. И по Тлендиева один. Я думаю, это необъективно. Почему не могут сделать заключение КазНИВИ? Нет методики по данным захоронениям. Она на разработке. Выйдет буквально в 25-м году". Аким Караойского сельского округа Кайрат Ортыбаев

В областном управлении ветеринарии сказали, заболеваний сибирской язвой за последние годы в поселке не было. Однако местность вписана в кадастр, и поделать с этим ничего не могут.

"Сельскохозяйственные животные, погибшие от сибирской язвы, были захоронены в период с 1959-го по 1970 год. Жалоб от местных жителей по поводу болезни сибирской язвы не поступало. Перепроверить координаты захоронений будет возможно после проведения исследований от ТОО "КазНИВИ". После получения заключения принимается итоговое решение о сокращении размеров санитарно-защитной зоны. Предполагаемый период – первый квартал 2025 года". Управление ветеринарии Алматинской области

Жители говорят, они и так долгие годы мучаются от такой неопределенности. Поэтому хотят, чтобы все нужные экспертизы сделали в ближайшее время.

Ранее, в марте, сообщалось, что в Казахстане изменили правила захоронения на кладбищах.