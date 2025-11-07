Дома, школы, детсады и предприятие могут снести в Алматинской области из-за сибирской язвы

Жители Алматинской области опасаются, что полторы тысячи домов, школы, детсады и промышленное предприятие придется снести из-за близости к зоне захоронения сибирской язвы, сообщает Zakon.kz.

Семья Алексеевых рассказала КТК, что живет в Байсерке уже больше 70 лет. Четыре поколения родственников в существование опасного скотомогильника не верят, так как местные бабушки и дедушки никогда не рассказывали про захоронение сибирской язвы.

"У нас просто не может быть этой сибирской язвы. Мы все выросли. Где стоит сибирская язва, поставили, повесили, мы там все детство провели. Мы там игрались, мы там бегали, мы там выросли. Даже от своих стариков, от бабушки, дедушки, от родителей я никогда ни про какую сибирскую язву не слышала. Просто ее не было!" Марина Алексеева

О том, что в поселке находится скотомогильник, чиновники узнали, когда решили обновить генплан. Из архива подняли документы 10-летней давности, на которых и были указаны координаты. То, что здесь находится захоронение сибирской язвы, спецкомиссия признала почти 10 лет назад.

Жители говорят, что до этого на территории не было ни предупреждающих табличек, ни ограждения. О неприятном соседстве они узнали два месяца назад – на собрании акимата. Позже выяснилось, координаты особо опасного объекта совпали с территорией хлебозавода. Тут же расположена и водонапорная вышка, которая снабжает весь поселок.

Специалисты утверждают, что экспертизу воды проводят регулярно, но никаких опасных примесей в ней не находили. Жители уверены, никого захоронения в поселке нет. Считают, что эксперты просто ошиблись в расчетах. Доказать это люди планируют в суде.

"Будем стараться работать, собирать документы, старожил, чтоб все дали подтверждение, что никогда здесь не было. Даже сделали экспертизу. У нас есть, "Байсерке-Агро", водонапорная башня. В Казэкологии сделали экспертизу воды, и каждый год мы это делаем. Она соответствует питьевой, чистой – артезианская вода. Чем и пользуются все жители". Юрист ТОО "Байсерке-Агро" Жанерке Жанабилова

Чиновники тоже в недоумении. Говорят, разобрали все архивы и никаких упоминаний, кроме документа 10-летней давности, не нашли.

"Конкретных доказывающих актов захоронения – ничего нет. Архивных данных тоже нет. Наша позиция, что здесь нет в данный момент. И рабочая группа пока ведет работы. Но сейчас КазНИВИ специалисты, ученые будут брать здесь, экспертизу будут делать. Если не подтвердятся, то это убираем точку. Если подтвердятся, то уже алгоритм будет другой". Замакима Байсеркенского сельского округа Самат Абсаматов

По словам чиновников, на экспертизу понадобится не меньше месяца. И лишь после станет ясно, есть ли в поселке рассадник сибирской язвы. Если опасения подтвердятся, объекты в радиусе километра действительно могут снести.

