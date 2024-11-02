Туманы и гололед: какая погода ожидает казахстанцев 3 ноября

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 3 ноября 2024 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны пройдут осадки – дожди и снег.

"Лишь на юге и юго-востоке республики погода преимущественно без осадков. В целом по Казахстану прогнозируются туманы и усиление ветра. На западе, севере и востоке – гололед", – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Астане ночью переменная облачность, дождь. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер 15-20 метров в секунду утром и днем порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, а днем до +11+13°.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +17+19°.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +23+25°.

Ранее синоптики рассказали о том, какая погода будет в Казахстане в ноябре 2024 года.