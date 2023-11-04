Туман и гололед: синоптики выпустили штормовое предупреждение на 5 ноября

"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды и штормовое предупреждение по Казахстану на 5 ноября. По прогнозам синоптиков, почти по всей республике ожидаются сильные порывы ветра и туман, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 5 ноября

"На большей части РК под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. Лишь на востоке, в центре под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), гололед, а на юго-западе страны – дождь. По Казахстану прогнозируются туманы, на севере, северо-западе и юго-востоке РК - усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Штормовое предупреждение на 5 ноября

В центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер днем на востоке области: 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На севере, в центре Карагандинской области и в Караганде ожидается туман.

На горных перевалах Туркестанской области ожидается до 15-20 м/с.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман, гололед.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области и в городе Уральск ожидается туман.

На севере, в центре Улытауской области и в городе Жезказган ожидается туман.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер ночью на востоке области: 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

На севере, западе, востоке Абайской области ожидается туман, гололед. Ветер в центре области: 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области ожидается туман. Ветер в центре области: 15-20 м/с.

Ночью и утром в центре, горных районах Жетысуской области и в городе Талдыкорган ожидается туман. Ветер в районе Алакольских озер: 15-20, ночью временами 23-28 м/с.