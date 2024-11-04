Лох-Несс по-казахстански: новые сообщения о старых легендах Кок-Коля

Всевозможные теории заговора и интересные легенды зачастую активно рассылают в социальных сетях. На этот раз в Казнете появился ролик, в котором утверждается, что в озере Кок-Коль Жамбылской области обитает лохнесское чудовище, сообщает Zakon.kz.

Автор утверждает, что якобы это древнее существо со змеевидным телом достигает в длину 15 метров. Уфологи считают, что монстр скрывается в многочисленных пещерах на дне озера. Кроме того, о том, что чудовище действительно обитает в водоеме, говорят странные звуки, похожие на хрипы и стоны, а также мощные всплески воды.

Специалисты Stopfake.kz сразу же решили уточнить, что все эти домыслы являются неправдой.

У ученых есть простое объяснение происходящему.

Кок-Коль попал в список аномальных зон Казахстана из-за своих необычных физических свойств. Вода тут всегда чистая, а ведь в озеро не впадает и не вытекает ни одна речка или ручей. Еще одно необычное явление – скручивание воды в воронку и длинная полоса ряби.

Все это создает впечатление, что под водой движется какой-то длинный зверь.

Озеро давно заинтересовало ученых-гидрологов из разных стран. Они провели немало исследований и выяснили, что Кок-Коль имеет ледниковое происхождение с моренновыми отложениями пород. Морена – это геологические отложения. Проще говоря, различный обломочный материал. Это и большие валуны, и простая глина, и мелкие камни.

"В моренах могут образовываться каналы, промоины, подводные пещеры. Когда вода всасывается с воздухом, появляются эти странные гудящие звуки, воронки и скручивания", – продолжают эксперты.

Также местные жители говорят, что вода в озере целебная. Ученые подтверждают этот факт. Втягиваясь в полости пещер, вода насыщается минералами и солями.

"Озеро Кок-Коль действительно необыкновенно по своим свойствам. Но это не значит, что в нем живет чудовище. Странные звуки, воронки и рябь на поверхности воды ученые-гидрологи связывают с его происхождением", – говорится в заключении.

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