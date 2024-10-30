Аэропорт Астаны распродает багаж за 1060 тенге – фейк

Мошенники не перестают удивлять и придумывать новые способы обмана. На этот раз злоумышленники разместили объявление о распродажи от имени Международного аэропорта Астаны. Якобы в воздушной гавани необходимо освободить склад от утерянного багажа, сообщает Zakon.kz.

Впрочем, не все так просто: чтобы купить этот багаж, нужно пройти по ссылке и заплатить 1060 тенге.

Фото: Stopfake.kz

Пресс-служба Международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" отреагировала на эту рассылку и уточнила, что таким образом действуют мошенники.

Также, как отмечено в публикации издания Stopfake.kz, утерянный пассажирами багаж не подлежит продаже или передаче третьим лицам.

"Если вы потеряли свой багаж, который прибыл в столичный аэропорт и не был получен по прибытии, он будет храниться на складе в течение одного месяца. По истечении этого срока, если владелец не будет найден, бесхозные чемоданы будут отправлены обратно в пункт их первоначального отправления". Пресс-служба Международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев"

Также в заключении пассажиров настоятельно попросили проявлять бдительность.

Ранее сообщалось, что в Казахстане фиксируют все больше случаев обмана со стороны лжемебельщиков. К примеру, житель Уральска обманул потенциальных клиентов на 8,6 млн тенге.