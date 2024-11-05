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Законодательство РК

В Уральске при получении взятки задержали председателя городского суда

В Уральске при получении взятки задержали председателя городского суда, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 08:48 Фото: Zakon.kz
4 ноября 2024 года в Уральске с поличным при получении взятки задержан председатель городского суда Руслан Жумагулов. Вместе с ним задержаны двое адвокатов, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре ЗКО журналисту портала подтвердили факт задержания и пояснили, что официальная информация появится позже. Также отметили, что подозрения в коррупции возникли давно – оперативная разработка длилась в течение трех месяцев.

На официальном сайте областного суда ЗКО значится, что должность председателя Уральского городского суда уже почти 5 лет занимает Жумагулов Руслан Нартаевич.

Как сообщает Telegram-канала "Уральская неделя", взятка в размере 1,5 млн тенге предназначалась за положительное решение в отношении осужденного гражданина. Оперативно-следственные мероприятия проводятся сотрудниками центрального аппарата КНБ и департамента в ЗКО.

Ранее сообщалось, что в Алматы мужчину, выдававшего себя за почетного гражданина РК, отправили в колонию.

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