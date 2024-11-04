В Алматы мужчину, выдававшего себя за почетного гражданина РК, отправили в колонию
Как сообщила пресс-служба суда, решение принято в связи с систематическими нарушениями условий пробационного контроля.
По данным суда, осужденный неоднократно нарушал режим: покидал административно-территориальную единицу без уведомления уполномоченных органов, посещал развлекательные заведения и представлялся советником председателя "Центра содействия политике президента по противодействию коррупции" и почетным гражданином Республики Казахстан, участвуя в мероприятиях и давая интервью телеканалам.
Ранее, 2 ноября 2023 года, Ауэзовский районный суд признал А. Апсеитова виновным по части 4 пункта 2 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество) и приговорил к пяти годам лишения свободы условно.
С учетом выявленных нарушений суд постановил заменить условный срок на реальный. Срок отбытия наказания начнется с 4 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что депутат Мажилиса РК Марат Башимов рассказал, как стал жертвой телефонных мошенников.