В Алматы мужчину, выдававшего себя за почетного гражданина РК, отправили в колонию

Турксибский районный суд Алматы 4 ноября удовлетворил представление службы пробации о замене условного наказания на реальное в отношении А. Апсеитова, ранее осужденного за мошенничество, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба суда, решение принято в связи с систематическими нарушениями условий пробационного контроля.

По данным суда, осужденный неоднократно нарушал режим: покидал административно-территориальную единицу без уведомления уполномоченных органов, посещал развлекательные заведения и представлялся советником председателя "Центра содействия политике президента по противодействию коррупции" и почетным гражданином Республики Казахстан, участвуя в мероприятиях и давая интервью телеканалам.

Ранее, 2 ноября 2023 года, Ауэзовский районный суд признал А. Апсеитова виновным по части 4 пункта 2 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество) и приговорил к пяти годам лишения свободы условно.

С учетом выявленных нарушений суд постановил заменить условный срок на реальный. Срок отбытия наказания начнется с 4 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что депутат Мажилиса РК Марат Башимов рассказал, как стал жертвой телефонных мошенников.

