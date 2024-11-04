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Законодательство РК

В Алматы мужчину, выдававшего себя за почетного гражданина РК, отправили в колонию

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 21:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Турксибский районный суд Алматы 4 ноября удовлетворил представление службы пробации о замене условного наказания на реальное в отношении А. Апсеитова, ранее осужденного за мошенничество, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба суда, решение принято в связи с систематическими нарушениями условий пробационного контроля.

По данным суда, осужденный неоднократно нарушал режим: покидал административно-территориальную единицу без уведомления уполномоченных органов, посещал развлекательные заведения и представлялся советником председателя "Центра содействия политике президента по противодействию коррупции" и почетным гражданином Республики Казахстан, участвуя в мероприятиях и давая интервью телеканалам.

Ранее, 2 ноября 2023 года, Ауэзовский районный суд признал А. Апсеитова виновным по части 4 пункта 2 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество) и приговорил к пяти годам лишения свободы условно.

С учетом выявленных нарушений суд постановил заменить условный срок на реальный. Срок отбытия наказания начнется с 4 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что депутат Мажилиса РК Марат Башимов рассказал, как стал жертвой телефонных мошенников. 

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