Названы регионы, где больше казахстанцев подают на банкротство

Заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Сеилжан Ахметов 5 ноября 2024 года на брифинге озвучил, кто чаще подает заявление на банкротство в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, на сегодня признаны банкротами 17,9 тыс. граждан.

"У каждого, наверное, своя жизненная ситуация была – почему они пошли на банкротство. Мы освободили их на 40 млрд тенге от этой задолженности, закредитованности. Я думаю, это большая помощь для населения", – озвучил спикер.

Он отметил, что на сегодня рассмотрено 131 тыс. заявлений на оформление банкротства.

"У нас лидирующие регионы – южные. Там плотность населения высокая, поэтому большее количество (подало на банкротство. – Прим. ред.) в Алматинской области и в Алматы, а также в Жамбылской и Туркестанской областях", – заявил Сеилжан Ахметов.

С его слов, чаще всего на банкротство подают мужчины – 53%, а женщины – 47%.

Ранее в Казахстане изменились правила проведения мониторинга финансового состояния должников и банкротов.

