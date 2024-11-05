По каким причинам казахстанцам отказывают в банкротстве

Заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Сеилжан Ахметов 5 ноября 2024 года на брифинге озвучил, по каким причина казахстанцам отказывали в процедуре признания их банкротом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что признаны банкротами 17,9 тыс. граждан на сумму 40,9 млрд тенге.

"Если говорить о статистике, то на 3 марта 2023 года на применение процедуры внесудебного банкротства поступило более 131 тыс. заявлений, а на рассмотрении органов госдоходов находится 6,6 тыс. заявлений. Процедура проводится в отношении 8,4 тыс. граждан, прекращена процедура по 1,9 тыс. граждан, отозвана по 215 заявителям", – озвучил Сеилжан Ахметов.

По его словам, отказано в применении процедуры банкротства по 96 тыс. заявлений. Также он уточнил, что причинами отказа служат несоответствия критериям процедуры банкротства, в частности:

69 тыс. заявлений – отсутствие просрочки 12 месяцев;

42 тыс. заявлений – отсутствие кредиторов в списке финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство;

39 тыс. заявлений – наличие имущества;

28 тыс. заявлений – отсутствие документа, подтверждающего факт проведения урегулирования с кредитором;

8,9 тыс. заявлений – превышает порог задолженности в сумме 1600 МРП.

Ранее стало известно, в каких регионах больше всего казахстанцы подают на банкротство.