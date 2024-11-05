Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

По каким причинам казахстанцам отказывают в банкротстве

Банкротство, причины отказов, статистика , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 12:56 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Сеилжан Ахметов 5 ноября 2024 года на брифинге озвучил, по каким причина казахстанцам отказывали в процедуре признания их банкротом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что признаны банкротами 17,9 тыс. граждан на сумму 40,9 млрд тенге.

"Если говорить о статистике, то на 3 марта 2023 года на применение процедуры внесудебного банкротства поступило более 131 тыс. заявлений, а на рассмотрении органов госдоходов находится 6,6 тыс. заявлений. Процедура проводится в отношении 8,4 тыс. граждан, прекращена процедура по 1,9 тыс. граждан, отозвана по 215 заявителям", – озвучил Сеилжан Ахметов.

По его словам, отказано в применении процедуры банкротства по 96 тыс. заявлений. Также он уточнил, что причинами отказа служат несоответствия критериям процедуры банкротства, в частности:

  • 69 тыс. заявлений – отсутствие просрочки 12 месяцев;
  • 42 тыс. заявлений – отсутствие кредиторов в списке финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство;
  • 39 тыс. заявлений – наличие имущества;
  • 28 тыс. заявлений – отсутствие документа, подтверждающего факт проведения урегулирования с кредитором;
  • 8,9 тыс. заявлений – превышает порог задолженности в сумме 1600 МРП.

Ранее стало известно, в каких регионах больше всего казахстанцы подают на банкротство.

Читайте также

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
На кого перейдут долги казахстанцев, признанных банкротами
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
Сейсмолог сделал заявление по землетрясению в Алматы и области
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, национальная валюта
Названы регионы, где больше казахстанцев подают на банкротство
Екатерина Елисеева
МФ РК Казахстан 2024 год Банкротство Статистика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
В Алматы произошло землетрясение
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Баян Алагузова поделилась с еще одним важным событием в жизни
Баян Алагузова поделилась еще одним важным событием в жизни
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: