Сколько услуг оказано по проекту "Цифровой нотариат" в Казахстане

Промежуточные итоги проекта по нотариальной деятельности "Цифровой нотариат" огласили в Министерстве юстиции, сообщает Zakon.kz.

Как напомнил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков, с апреля 2023 года такие нотариальные услуги, как доверенности, консультации и согласие супругов, переведены в онлайн-формат. Услуги оказываются через мобильное приложение eGov Mobile.

"С момента запуска проекта оформлено более 138 тыс. цифровых доверенностей и порядка 48 тыс. согласий супругов", – отметил спикер на пресс-конференции в СЦК 5 ноября 2024 года.

Как оформить электронную доверенность у нотариуса, можно почитать здесь.