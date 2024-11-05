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Законодательство РК

Сколько услуг оказано по проекту "Цифровой нотариат" в Казахстане

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 14:58 Фото: pexels
Промежуточные итоги проекта по нотариальной деятельности "Цифровой нотариат" огласили в Министерстве юстиции, сообщает Zakon.kz.

Как напомнил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков, с апреля 2023 года такие нотариальные услуги, как доверенности, консультации и согласие супругов, переведены в онлайн-формат. Услуги оказываются через мобильное приложение eGov Mobile.

"С момента запуска проекта оформлено более 138 тыс. цифровых доверенностей и порядка 48 тыс. согласий супругов", – отметил спикер на пресс-конференции в СЦК 5 ноября 2024 года.

Как оформить электронную доверенность у нотариуса, можно почитать здесь.

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