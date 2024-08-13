В каких случаях нотариусам приостановят доступ к ЕНИС

Министерство юстиции разработало проект поправок в Правила пользования Единой нотариальной информационной системой, сообщает Zakon.kz.

Проектом предлагается установить следующие основания для приостановления доступа к ЕНИС:

приостановления действия его лицензии согласно статье 10 закона "О нотариате";

при выходе нотариуса на учебный отпуск, отпуск в связи с беременностью и рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; в случае призыва на срочную воинскую службу или воинские сборы, а также при извещении в течение пяти рабочих дней территориальный орган юстиции и нотариальную палату в случае неосуществления нотариальной деятельности в течение одного месяца.

Напомним, согласно указанной статье 10 закона, Минюст своим решением может приостановить действие лицензии нотариуса в случаях:

возбуждения искового производства по лишению лицензии на право занятия нотариальной деятельностью;

составления прокурором обвинительного акта в отношении нотариуса по уголовному делу;

утверждения прокурором протокола обвинения, протокола ускоренного досудебного расследования, протокола об уголовном проступке и принятия решения о направлении уголовного дела в суд по соответствующей статье (статьям) уголовного закона, окончания досудебного расследования заключением процессуального соглашения в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 617 УПК РК;

несообщения нотариусом в течение месяца в территориальный орган юстиции сведений об изменении им фамилии, имени, отчества (при его наличии);

нарушения нотариусом территории деятельности, определенной ему в соответствии с настоящим законом;

нарушения нотариусом законодательства РК при совершении нотариальных действий, повлекших нарушение прав и законных интересов государства, физических и юридических лиц;

фактического отсутствия помещения нотариуса по адресу, указанному в уведомлении нотариуса о начале осуществления нотариальной деятельности;

несоблюдения нотариусом требований пункта 4 статьи 15 настоящего закона;

несоблюдения ограничений, предусмотренных статьями 19 и 46 настоящего закона;

если нотариус не приступил к практической нотариальной деятельности по истечении трех месяцев со дня уведомления о начале осуществления нотариальной деятельности;

несоблюдения нотариусом требования подпункта 11) пункта 1 статьи 18 настоящего закона.

Помимо этого, действие лицензии нотариуса приостанавливается на период:

занятия предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за исключением случаев, предусмотренных законами РК;

прохождения срочной воинской службы;

неисполнения нотариусом своих полномочий на основании его заявления, в котором указывается срок приостановления.

Приостановление действия лицензии нотариуса влечет запрет на совершение нотариальных действий и сдачу нотариусом печати в территориальный орган юстиции на период приостановления.

В связи с этим разработчики считают, что на период приостановления лицензии доступ к ЕНИС также должен быть приостановлен.

Также предлагаемыми поправками Правила приводятся в соответствие с пунктом 5 статьи 87 Трудового кодекса.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 августа 2024 года.