Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В каких случаях нотариусам приостановят доступ к ЕНИС

В каких случаях нотариусам приостановят доступ к ЕНИС, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 10:34 Фото: freepik
Министерство юстиции разработало проект поправок в Правила пользования Единой нотариальной информационной системой, сообщает Zakon.kz.

Проектом предлагается установить следующие основания для приостановления доступа к ЕНИС:

  • приостановления действия его лицензии согласно статье 10 закона "О нотариате";
  • при выходе нотариуса на учебный отпуск, отпуск в связи с беременностью и рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; в случае призыва на срочную воинскую службу или воинские сборы, а также при извещении в течение пяти рабочих дней территориальный орган юстиции и нотариальную палату в случае неосуществления нотариальной деятельности в течение одного месяца.

Напомним, согласно указанной статье 10 закона, Минюст своим решением может приостановить действие лицензии нотариуса в случаях:

  • возбуждения искового производства по лишению лицензии на право занятия нотариальной деятельностью;
  • составления прокурором обвинительного акта в отношении нотариуса по уголовному делу;
  • утверждения прокурором протокола обвинения, протокола ускоренного досудебного расследования, протокола об уголовном проступке и принятия решения о направлении уголовного дела в суд по соответствующей статье (статьям) уголовного закона, окончания досудебного расследования заключением процессуального соглашения в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 617 УПК РК;
  • несообщения нотариусом в течение месяца в территориальный орган юстиции сведений об изменении им фамилии, имени, отчества (при его наличии);
  • нарушения нотариусом территории деятельности, определенной ему в соответствии с настоящим законом;
  • нарушения нотариусом законодательства РК при совершении нотариальных действий, повлекших нарушение прав и законных интересов государства, физических и юридических лиц;
  • фактического отсутствия помещения нотариуса по адресу, указанному в уведомлении нотариуса о начале осуществления нотариальной деятельности;
  • несоблюдения нотариусом требований пункта 4 статьи 15 настоящего закона;
  • несоблюдения ограничений, предусмотренных статьями 19 и 46 настоящего закона;
  • если нотариус не приступил к практической нотариальной деятельности по истечении трех месяцев со дня уведомления о начале осуществления нотариальной деятельности;
  • несоблюдения нотариусом требования подпункта 11) пункта 1 статьи 18 настоящего закона.

Помимо этого, действие лицензии нотариуса приостанавливается на период:

  • занятия предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за исключением случаев, предусмотренных законами РК;
  • прохождения срочной воинской службы;
  • неисполнения нотариусом своих полномочий на основании его заявления, в котором указывается срок приостановления.

Приостановление действия лицензии нотариуса влечет запрет на совершение нотариальных действий и сдачу нотариусом печати в территориальный орган юстиции на период приостановления.

В связи с этим разработчики считают, что на период приостановления лицензии доступ к ЕНИС также должен быть приостановлен.

Также предлагаемыми поправками Правила приводятся в соответствие с пунктом 5 статьи 87 Трудового кодекса.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 августа 2024 года.

Читайте также

Конституционный Суд
Конституционный суд проверил некоторые статьи Налогового кодекса
Судебную экспертизу объектов интеллектуальной собственности будут проводить в Казахстане
Судебную экспертизу объектов интеллектуальной собственности будут проводить в Казахстане
Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование
Проекты "Первое рабочее место" и "Контракт поколений" упразднят
Элина Черногрицкая
Открытые НПА Законодательство Казахстан 2024 год Нотариусы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
На Казахстан обрушится североатлантический циклон
продюсер
Баян Алагузова объяснила, почему назвала свою дочь Алисой
Футбол Развод Жена
Капитан сборной Испании по футболу Морато развелся с женой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: