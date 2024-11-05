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Гибнут тысячи степных орлов и других птиц: экологи Казахстана бьют тревогу

Ежегодно в Казахстане гибнут тысячи степных орлов, экологи бьют тревогу, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 15:13 Фото: рixabay
Ежегодно в Западном Казахстане на опасных линиях электропередачи гибнут тысячи степных орлов. Об этом 5 ноября заявили в Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), сообщает Zakon.kz.

По информации организации, в октябре 2024 года их специалисты провели орнитологическое обследование линий электропередачи (ЛЭП) в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях с целью выявить места массовой гибели птиц и провести оценку уровня опасности ЛЭП.

"Была зафиксирована гибель 459 птиц, что подтвердило серьезное негативное воздействие ЛЭП на популяции степного орла и других видов. В Западно-Казахстанской области было осмотрено 329 км ЛЭП, из которых 248 км оказались опасными, в Актюбинской области, соответственно, 425 км и 218 км", – сообщили в АСБК.

Подавляющее большинство птиц, по данным ассоциации, погибло от поражения током.

"Поедание останков наземными хищниками и паводки, прошедшие в Актюбинской области, могли сократить количество найденных трупов и повлиять на точность учета. Уровень гибели птиц на отдельных участках достигал 44 особей на 10 км", – отметили в ассоциации.

Учитывая масштабы электросетевой инфраструктуры и схожесть природных условий, специалисты предполагают, что ежегодно только на западе Казахстана погибает не менее нескольких тысяч степных орлов, что наносит огромный урон их популяции. Специалисты АСБК рекомендуют собственникам "птицеопасных" ЛЭП незамедлительно начать установку современных птицезащитных устройств и замену устаревших систем изоляции.

В конце октября в Мангистау на берегу Каспия обнаружили множество мертвых тюленей. Причина их гибели еще неизвестна.

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