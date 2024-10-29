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Законодательство РК

Число мертвых тюленей на берегу Каспия в Мангистауской области достигло 289

Число мертвых тюленей в Мангистау достигло 289, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 19:25 Фото: Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК
Все больше мертвых тюленей, выброшенных на берег Каспия, обнаруживают в Мангистау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, в период с 24 по 29 октября сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями института гидробиологии и экологии во время мониторинга побережья Каспийского моря обнаружено 289 мертвых тюленей.

"Берег осмотрели представители инспекции, местного исполнительного органа (МИО), института гидробиологии и экологии, филиала республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры Qazaq balyk. Причины гибели тюленей будут известны после проведения соответствующих лабораторных исследований".Инспекция рыбного хозяйства Мангистау

Научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова рассказала, что с конца сентября представители института находятся в Мангистау и мониторят морской прибрежной зоны на западе полуострова Тюб-Караган.

Участники экспедиции ежедневно осматривают берег (между Баутино и Форт-Шевченко, и далее на юг), наблюдают за морской акваторией, ищут мертвых тюленей на воде. Их задача – определить, от чего гибнет каспийский тюлень.

"За последние пять дней на побережье Каспийского моря обнаружены 289 мертвых тюленей. У животных отобраны биологические пробы (клыки, когти, желудки, ткани внутренних органов) для выяснения их возраста и причин гибели. О причинах гибели мы сможем сообщить только после проведения соответствующих лабораторных исследований", – рассказала Жазира Сыдыкова.

Ученые продолжают работу на береговой зоне Каспийского моря.

Ранее ситуацию с мертвыми тюленями на берегу Каспия в Мангистауской области прокомментировали местные власти.

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