Модный приговор в небе Казахстана: зачем степному орлу "рюкзачок"

Интересно, но даже у птиц есть свои атрибуты. Так, Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) опубликовала познавательное видео. Специалисты подробно рассказали, зачем степному орлу рюкзачок на спине, сообщает Zakon.kz.

В АСБК с юмором отмечают, что это не модный выбор птиц.

"Это мини-GPS-трекеры, которые помогают ученым мониторить передвижения птиц. Они необходимы для определения точных маршрутов миграции – от мест гнездования до остановок и зимовок". Пресс-служба АСБК

Еще один интересный факт: в своей миграции степной орел пересекает до 10 стран.

"Эти маленькие гаджеты также нужны, чтобы выявить опасные зоны и угрозы. Когда пропадает сигнал, это может означать, что орел стал жертвой браконьеров, погиб на линиях электропередачи или столкнулся с другой угрозой. Иногда птицы залетают в зону без связи и какое-то время находятся "оффлайн" – информация об их передвижениях поступает позже". Пресс-служба АСБК

Подводя к заключению, специалисты подчеркивают, что все полученные данные помогают расширить знания об угрозах для птиц в разных регионах.

Кроме того, точные данные о маршрутах полезны при планировании развития ветровой энергетики, чтобы избежать столкновений птиц с лопастями.

"Эти "рюкзаки" весят всего 20-30 граммов, подзаряжаются от солнца и не мешают полету. Один такой трекер может служить в среднем до 5 лет". Пресс-служба АСБК

Только в июне 2025 года в Западном Казахстане были помечены 10 птенцов степного орла, что даст новый ценный материал для научного мониторинга.

По последним данным, в Казахстане гнездится около 75% мировой популяции степного орла. Они неравномерно распределены по трем группировкам: в Западном, Центральном и Восточном Казахстане. Самая крупная из них – западная.

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25 июня администрация зоопарка Алматы поделилась увлекательными фактами о животных и птицах. Тогда речь пошла о грифах, которые считаются вестниками смерти. Специалист зоопарка отметил, что грифы благодаря своему рациону долгое время считались вестниками смерти, символами зла. Однако на самом деле они играют важнейшую роль в экосистемах, являясь санитарными службами, предотвращающими распространение заболеваний, которые могут передаваться через тела павших животных.