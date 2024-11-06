Государственный сервис контроля доступа к персональным данным: что важно знать казахстанцам

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" накануне, 5 ноября 2024 года, подробнее рассказали о государственном сервисе контроля доступа к персональным данным (КДП) казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Что такое КДП?

Государственный сервис контроля доступа к персональным данным внедрен в ЦОНах с 2021 года. Перед получением государственной услуги клиент дает свое согласие на обработку персональных данных.

Для чего нужен КДП?

"Сервис КДП защищает персональные данные от несанкционированного доступа или их распространения", – пояснили в госкорпорации.

Отмечается, что процесс предоставления доступа к персональным данным осуществляется двумя способами:

Посредством отправки через SMS-сообщение согласия на сбор и обработку персональных данных. Перед получением государственной услуги гражданину необходимо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан на портале электронного правительства. С помощью биометрической идентификации, ЭЦП, ввода одноразовых паролей для систем, аттестованных в соответствии с требованиями информационной безопасности.

"КДП – надежный инструмент, который позволяет получать услугу и гарантирует, что результат не попадет в руки посторонних лиц", – заключили в "Правительстве для граждан".

А в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Казахстана рассказали, как минимизировать риски утечек персональных данных при работе с искусственным интеллектом, в частности, необходимо:

Обезличивание данных. Шифрование данных. Минимизация данных. Проверка источников. Соблюдение законодательства.

26 октября 2024 года стало известно, что госкорпорация "Правительство для граждан" ищет партнеров для сотрудничества среди бизнеса. Один из форматов участия – создание собственного центра обслуживания населения для оказания государственных услуг, а также доверительное управление ЦОНами. При этом стороны, которые будут иметь доступ к персональным данным, должны будут обеспечить их защиту и конфиденциальность.

1 ноября замдиректора Высшей школы права Maqsut Narikbayev University, директор Digital Rights Center Qazaqstan в МФЦА Дана Утеген заявила, что передача услуг ЦОНов в частные руки опасна с точки зрения повышения рисков утечки персональных данных казахстанцев.