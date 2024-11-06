Государственный сервис контроля доступа к персональным данным: что важно знать казахстанцам
Что такое КДП?
Государственный сервис контроля доступа к персональным данным внедрен в ЦОНах с 2021 года. Перед получением государственной услуги клиент дает свое согласие на обработку персональных данных.
Для чего нужен КДП?
"Сервис КДП защищает персональные данные от несанкционированного доступа или их распространения", – пояснили в госкорпорации.
Отмечается, что процесс предоставления доступа к персональным данным осуществляется двумя способами:
- Посредством отправки через SMS-сообщение согласия на сбор и обработку персональных данных. Перед получением государственной услуги гражданину необходимо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан на портале электронного правительства.
- С помощью биометрической идентификации, ЭЦП, ввода одноразовых паролей для систем, аттестованных в соответствии с требованиями информационной безопасности.
"КДП – надежный инструмент, который позволяет получать услугу и гарантирует, что результат не попадет в руки посторонних лиц", – заключили в "Правительстве для граждан".
А в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Казахстана рассказали, как минимизировать риски утечек персональных данных при работе с искусственным интеллектом, в частности, необходимо:
- Обезличивание данных.
- Шифрование данных.
- Минимизация данных.
- Проверка источников.
- Соблюдение законодательства.
26 октября 2024 года стало известно, что госкорпорация "Правительство для граждан" ищет партнеров для сотрудничества среди бизнеса. Один из форматов участия – создание собственного центра обслуживания населения для оказания государственных услуг, а также доверительное управление ЦОНами. При этом стороны, которые будут иметь доступ к персональным данным, должны будут обеспечить их защиту и конфиденциальность.
1 ноября замдиректора Высшей школы права Maqsut Narikbayev University, директор Digital Rights Center Qazaqstan в МФЦА Дана Утеген заявила, что передача услуг ЦОНов в частные руки опасна с точки зрения повышения рисков утечки персональных данных казахстанцев.