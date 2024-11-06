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В Казахстане появится новый вид обследований девушек-подростков

Прием у врача, врач, кабинет врача, больница, поликлиника , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 10:37 Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на заседании правительства 6 ноября 2024 года рассказала, что в стране будет внедрен скрининг девушек-подростков в возрасте 16-17 лет на носительство спинально-мышечной атрофии, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что для раннего выявления риска инвалидизации, заболеваний у новорожденных и детей до шести лет проводится четыре вида скрининга: неонатальный, аудиологический, офтальмологический, психофизический.

"Вместе с тем с 2025 года будет внедрен скрининг девушек подростков в возрасте 16-17 лет на носительство спинально-мышечной атрофии. Ежегодно порядка 4,5 млн детей охватываются профилактическими осмотрами. В целях раннего вмешательства и профилактики инвалидизации детей при организациях ПМСП функционируют 1500 кабинетов развития ребенка и 50 кабинетов катамнеза в организациях родовспоможения. С 2022 года функционируют 20 центров охраны плода для раннего выявления внутриутробной патологии", – сказала Акмарал Альназарова.

По ее словам, за последние пять лет структура инвалидности взрослого населения остается неизменной. На первом месте находятся болезни системы кровообращения, на втором – злокачественные новообразования, на третьем – психические заболевания.

"С 2025 года вводится новая модель оценки системы качества первичной медико-санитарной помощи по раннему выявлению и профилактике осложнений хронических неинфекционных заболеваний, что позволит снизить инвалидизацию. В целях снижения заболеваемости острыми нарушениями мозгового кровообращения и инфаркта миокарда со следующего года всем застрахованным гражданам вводится амбулаторная коронарография и УЗИ брахиоцефальных сосудов", – озвучила Акмарал Альназарова.

Министр отметила, что планируется реализация пилотных проектов по централизации и автоматизации врачебно-консультативной комиссии.

"Также в Министерство науки и высшего образования направлен на рассмотрение научно-технический проект по изучению причин развития нервно-психических заболеваний на 2025-2027 годы. Реализация научно-технического проекта позволит выявить причины и принять меры профилактики нервно-психических заболеваний", – резюмировала Акмарал Альназарова.

Ранее глава Минздрава назвала причину роста нервно-психических заболеваний в Казахстане.

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