В Казахстане не хватает больничных коек для беременных и детей: что будет делать Минздрав

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова 11 июня на заседании правительства представила проект развития инфраструктуры здравоохранения на ближайшие семь лет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава отметила, что за последние пять лет в стране построили более 400, а отремонтировали более 4 тыс. объектов здравоохранения. Кроме того, закупили медоборудование на сумму 261 млрд тенге, однако вопросы высокого износа остаются актуальными.

"Из 102 тыс. (мест. – Прим. ред.) коечного фонда медицинских организаций отмечается нерациональное использование 11 тыс. коек для взрослых. Также имеет место дисбаланс показателя обеспеченности койками. В то же время в шести регионах педиатрические койки работают с перегрузкой", – отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

В связи с чем министерство сформировало повозрастные нормативы потребности населения в объемах стационарной медицинской помощи с дальнейшим расчетом планово-нормативного числа коек на 10 тыс. человек в разрезе регионов и профилей.

"Так, дефицит по детским профилям составил 1200 коек. Наряду с этим в стране недостаточно коек для беременных и рожениц, на начало текущего года дефицит составил более 2 тыс. коек. Имеются диспропорции по площадям размещения стационаров, а также факты превышения проектной мощности над потребностью. Имеет место нехватка проектных мощностей амбулаторно-поликлинических организаций", – уточнила Акмарал Альназарова.

С этим учетом процесс планирования инфраструктуры будет основываться на долгосрочных прогнозах демографических показателей, на показателях заболеваемости и структуры населения. По словам Альназаровой, будут проведены реструктуризация коечного фонда и мероприятия по приведению инфраструктуры здравоохранения в соответствие с нормативами.

Для этого будут приняты необходимые нормативные правовые акты, а также разработана цифровая карта инфраструктуры здравоохранения на базе действующей информационной системы, которая позволит осуществлять рациональное планирование, контроль и мониторинг в режиме реального времени.

"Первый этап реализации концепции включает завершение проектирования и начало строительства наиболее ключевых, системообразующих объектов здравоохранения. Это 34 якорных проекта на 11 440 коек. Также регионы будут обеспечены современными многопрофильными учреждениями: шесть университетских клиник, 14 больниц, 11 перинатальных и три национальных центра. Будет продолжена работа по капитальному ремонту и оснащению других объектов здравоохранения. На втором этапе планируется продолжить модернизацию 2,5 тыс. медицинских объектов путем нового строительства, ремонта и дооснащения", – добавила Акмарал Альназарова.

В рамках новой концепции также будут проработаны меры по покрытию дефицита специализированных и экстренных детских коек через строительство Центра детской онкологии и гематологии на 200 коек, Центра детской хирургии на 200 коек, детского корпуса на 200 коек при Национальном координационном центре экстренной медицины в Астане.

Министр считает, что по итогам реализации концепции снизится степень износа объектов инфраструктуры здравоохранения до 30%, доля нетиповых приспособленных объектов до 25%, увеличится оснащенность объектов инфраструктуры здравоохранения до не менее 88%.

Ранее глава Минздрава Акмарал Альназарова рассказала, добрался ли до Казахстана так называемый синдром белых легких.

