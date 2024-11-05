Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz подробный прогноз погоды по Алматы, Астане и Шымкенту на ближайшие трое суток – с 6 по 8 ноября 2024 года.

Из него следует, что на столицу и два крупнейших мегаполиса страны обрушится непогода. Судя по прогнозу, зима уже совсем близко.

В Алматы:

6 ноября – облачно, дождь, днем временами – сильный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +14+16°С тепла.

– облачно, дождь, днем временами – сильный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +14+16°С тепла. 7 ноября – облачно, временами – осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1+3°С тепла.

– облачно, временами – осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1+3°С тепла. 8 ноября – облачно, ночью – осадки (дождь, снег), днем – дождь. Ветер юго-западный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +5+7°С тепла.

В Астане:

6 ноября – переменная облачность, утром и днем – осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, утром и днем 15-20, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С мороза, днем +6+8°С тепла.

– переменная облачность, утром и днем – осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, утром и днем 15-20, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С мороза, днем +6+8°С тепла. 7 ноября – облачно, временами – снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5°С мороза.

– облачно, временами – снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5°С мороза. 8 ноября – переменная облачность, временами – снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем -2-4°С мороза.

В Шымкенте:

6 ноября – переменная облачность, дождь, туман. Ветер юго-западный, западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11+13°С тепла.

– переменная облачность, дождь, туман. Ветер юго-западный, западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11+13°С тепла. 7 ноября – переменная облачность, ночью и утром – осадки (дождь, снег), ночью и утром – туман. Ветер западный, юго-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +5+7°С тепла.

– переменная облачность, ночью и утром – осадки (дождь, снег), ночью и утром – туман. Ветер западный, юго-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +5+7°С тепла. 8 ноября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный, юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С мороза, днем +5+7°С тепла.

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Ранее к жителям и гостям Алматы обратились с предупреждением в связи с прогнозируемым в ближайшие дни ухудшением погоды.