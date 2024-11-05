Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 16:55 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz подробный прогноз погоды по Алматы, Астане и Шымкенту на ближайшие трое суток – с 6 по 8 ноября 2024 года.

Из него следует, что на столицу и два крупнейших мегаполиса страны обрушится непогода. Судя по прогнозу, зима уже совсем близко.

В Алматы:

  • 6 ноября – облачно, дождь, днем временами – сильный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +14+16°С тепла.
  • 7 ноября – облачно, временами – осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1+3°С тепла.
  • 8 ноября – облачно, ночью – осадки (дождь, снег), днем – дождь. Ветер юго-западный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +5+7°С тепла.

В Астане:

  • 6 ноября – переменная облачность, утром и днем – осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, утром и днем 15-20, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С мороза, днем +6+8°С тепла.
  • 7 ноября – облачно, временами – снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5°С мороза.
  • 8 ноября – переменная облачность, временами – снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем -2-4°С мороза.

В Шымкенте:

  • 6 ноября – переменная облачность, дождь, туман. Ветер юго-западный, западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11+13°С тепла.
  • 7 ноября – переменная облачность, ночью и утром – осадки (дождь, снег), ночью и утром – туман. Ветер западный, юго-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +5+7°С тепла.
  • 8 ноября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный, юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С мороза, днем +5+7°С тепла.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 16:55
Каким будет ноябрь, рассказали казахстанские синоптики
, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 16:55

Ранее к жителям и гостям Алматы обратились с предупреждением в связи с прогнозируемым в ближайшие дни ухудшением погоды.

Читайте также

100-летний юбилей отметил ветеран войны в Алматы
100-летний юбилей отметил ветеран войны в Алматы
Самостоятельно ремонтирующие дорогу жители Алматинской области попали на видео
Самостоятельно ремонтирующие дорогу жители Алматинской области попали на видео
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки
Как исключили фальсификации при голосовании жильцов ОСИ в Казахстане
Динара Халдарова
Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент 2024 год Прогноз погоды Снегопады
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
В Алматы произошло землетрясение
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Баян Алагузова поделилась с еще одним важным событием в жизни
Баян Алагузова поделилась еще одним важным событием в жизни
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: