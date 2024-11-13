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Депутат предлагает ужесточить требования к импортной продукции

Фрукты, магазин, супермаркет, продукты питания , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 18:03 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Руслан Берденов 13 ноября 2024 года направил запрос на имя первого заместителя премьер-министра Романа Скляра. Его беспокоит состояние отечественных товаропроизводителей и бизнеса в целом на общем рынке в рамках Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.

По его словам, ежегодно из бюджета расходуются огромные средства на поддержку отечественных предпринимателей и товаропроизводителей.

"В частности, с 2022 года 141,5 млрд тенге субсидий и гарантий направлено на 627 проектов. За 9 месяцев 2024 года заключено 39 офтейк-договоров на сумму 24,7 млрд тенге. Неадекватность этих мер свидетельствует о динамике закупок товаров, услуг и работ в 2017-2022 годах. Первоначальный показатель составлял 52,3% в 2017 году и 53,5% в 2022 году, то есть рост за 5 лет составил всего 1,2%", – озвучил депутат.

По его мнению, мер и средств недостаточно для того, чтобы отечественный товаропроизводитель, сформировавшийся за тридцать лет, смог выдержать конкуренцию на внутреннем и внешнем рынках.

"Мы не принимаем вовремя меры финансовой и нормативной поддержки в соответствии с требованиями рынка. Отечественным производителям, которые еще некрепко стоят на ногах, очень важно поддерживать продажи своей продукции на внутреннем рынке. Одним из механизмов являются "Самрук-Казына", "Nadloc", 100% поставка отечественных товаров в рамках госзакупок. Отечественная доля в госзакупках составляет всего 34,7%, остальные 65,3% принадлежат зарубежным компаниям. На портале "Самрук-Казына" и "Nadloc" можно даже сказать, что работают иностранные компании. Результат поддержки отечественных товаров на низком уровне способствовал росту доли импорта на казахстанском рынке с 40 до 60 млрд. А государства-члены Евразийского экономического союза повышают доминирование своих производителей в рыночной конкуренции путем введения дополнительных регламентов, фитосанитарных норм", – подчеркнул Руслан Берденов.

Он считает, что необходимо ужесточить требования к документам, подтверждающим качество импортной продукции.

"Это связано с тем, что отечественный товар проходит многократный контроль со стороны различных государственных органов, а импортная продукция проходит только один контроль. В результате в 2019-20 годах прокуратура выявила 600 000 наименований товаров на 11 млрд тенге, более 15 000 поддельных сертификатов и 1700 деклараций. Также необходимо повысить тарифы на транзитный товар и сырье. Потому что дешевая продукция и сырье создают конкуренцию для Казахстана на территории других государств", – сказал мажилисмен.

Помимо этого, он заявил, что необходимо увеличить квоты, ограничения, налоговую нагрузку на импорт, аналогично товарам, производимым в Казахстане.

"Работа с отечественными производителями должна быть выгодной для торговых сетей. Необходимо законодательно регулировать скидки на ретробонусы, акции и вход на рынок иностранных брендов. Также прилавки торговых сетей должны быть отрегулированы с целью поддержки отечественных товаров. Потому что в стране 80% прилавков занимают европейские производители, 15% – корейские, турецкие, белорусские, российские, остальные 5% – отечественные. В этой связи призываю более 2 000 000 предпринимателей, в том числе 2456 отечественных товаропроизводителей, получивших положительные результаты за тридцать лет, принять конкретные меры, защищающие интересы предпринимателей на большом рынке экономического союза, где сосредоточено более 10 000 000 предпринимателей", – дополнил Руслан Берденов.

8 ноября 2024 года премьер-министр сообщил, как будут проверять отечественных производителей, которые клеят на свой товар бирку "Сделано в Казахстане".

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