Ужесточить ответственность за вандализм потребовал мажилисмен

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев 20 марта 2024 года направил запрос первому заместителю премьер-министра Роману Скляру о том, что необходимо немедленно решать проблему с вандализмом. Он предложил ужесточить ответственность за разрушение памятников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен заявил, что молодые люди ломают сотнями скамейки, крушат урны, расписывают нецензурщиной не только фасады зданий, но даже монументы.

"Под одобрительный хохот курочат объекты целыми компаниями. Почему у этих ребят нет ничего святого? Особым шиком считается вывернуть качели на детских площадках и сломать баскетбольные кольца на спортивных. Вандализм разрушает общественные ценности", – заявил Сергей Пономарев.

Он подчеркнул, что на территории Жетысуской области сейчас гремят взрывы, близ Талдыкоргана целенаправленно уничтожаются оставшиеся курганы с древними петроглифами ради строительного камня.

"Компания "Энергострой" предупредила население о взрывных работах для взрыхления горных пород на карьере "Темир". "Жителей и гостей города Талдыкорган просим не паниковать и отнестись с пониманием", – объявили взрывники. На наш депутатский запрос получили ответ, больше похожий на отписку, что "ежегодно проводится около 10 тыс. мероприятий, направленных на предотвращение вандализма". О взрывниках петроглифов и черных копателях с металлоискателями ни слова. Хотя мы также писали, что после бездумного рытья золотодобытчиков рушатся фундаменты вековых некрополей", – сказал депутат.

Сергей Пономарев напомнил, что глава государства потребовал навести порядок в лицензировании раскопок и в псевдозаключениях ученых, дающих разрешение на строительство в местах памятников истории.

"Мы усилили ответственность за вандализм и порчу имущества. Результатов, прямо скажу, маловато. О штрафах либо не знают, либо они никого не пугают. А ведь вандализм – это не только административные и уголовные наказания, это удар по прошлому Великой степи, зачастую других исторических источников у кочевой цивилизации нет. Уничтожение уникальных артефактов сегодня ведет к потере идентичности потомков. Решать проблему надо немедленно, на деле", – продолжил депутат.

Он предложил правительству взять под особый контроль исполнение законодательства по сохранности историко-культурных объектов, законодательно расширить полномочия инспекторов центров исследования, реставрации и охраны культурного наследия.

"Усилить просветительскую работу против вандализма освещением в социальных сетях. МВД совместно с акиматами установить 28 тыс. запланированных камер видеонаблюдения, в том числе на объектах исторического, культурного и природного наследия Казахстана. Запретить металлоискатели для археологов-любителей, ввести лицензирование на этот вид деятельности, ужесточить ответственность за разрушение памятников историко-культурного наследия", – озвучил Сергей Пономарев.

На Национальном курултае 15 марта президент Касым-Жомарт Токаев высказался о тревожной тенденции. По его словам, в казахстанском обществе стало много проявлений жестокости. К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой.