Сократить рабочий день женщинам предложила депутат

Депутат Мажилиса Каракат Абден 6 ноября 2024 года направила запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, в котором предложила сократить рабочий день и продлить оплачиваемый декретный отпуск женщинам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что в 2023 году доля женщин среди государственных служащих составляла 55,7%, однако на руководящих позициях их значительно меньше – всего 20,3%.

"С момента приобретения независимости доля женщин, занимающих политические должности, ни разу не превышала отметки 15%. Согласно рейтингу IPU Parline, по представительству женщин в политике Казахстан находится лишь на 124-м месте из 183 стран. В этом отношении примечательны показатели соседнего Узбекистана, где по итогам прошедших на днях парламентских выборов доля женщин-депутатов в законодательной палате парламента составила 38%. В Казахстане доля женщин в районных маслихатах в среднем составляет 21%. Но этот показатель сильно разнится по регионам", – сказала Каракат Абден.

По ее словам, в квазигосударственном секторе на ключевых должностях по-прежнему преобладают мужчины. Она подчеркнула, что женщины в Казахстане готовы активно участвовать в управлении страной.

Каракат Абден предложила создать национальную систему мониторинга и отчетности по вопросам гендерного равенства, выполнения гендерных квот и других целей по повышению женского участия на руководящих позициях.

"Безусловно, назначение женщин на руководящие должности нужно осуществлять, опираясь исключительно на их компетентности. А также запустить национальные программы женского лидерства на всех уровнях системы государственной службы и квазигосударственного сектора. Особое внимание стоит уделить женщинам из регионов, где доступ к таким возможностям ограничен. Рассмотреть возможность внедрения сокращенного рабочего дня для женщин, ориентируясь на опыт скандинавских стран. Это будет способствовать укреплению института семьи, работающие женщины смогут уделять больше внимания воспитанию детей", – озвучила депутат.

Она также отметила, что необходимо развивать инфраструктуру по уходу за детьми, в частности, открывать круглосуточные детские сады и создавать детские комнаты на рабочих местах. Помимо этого, предложила продлить оплачиваемый декретный отпуск до двух лет и усилить правовые меры, направленные на борьбу с дискриминацией и защиту женщин на рабочем месте.

Ранее депутат Мажилиса Динара Наумова предложила ввести льготы по снижению пенсионного возраста для поддержки лиц с инвалидностью.