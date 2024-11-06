Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сократить рабочий день женщинам предложила депутат

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 16:11 Фото: pexels
Депутат Мажилиса Каракат Абден 6 ноября 2024 года направила запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, в котором предложила сократить рабочий день и продлить оплачиваемый декретный отпуск женщинам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что в 2023 году доля женщин среди государственных служащих составляла 55,7%, однако на руководящих позициях их значительно меньше – всего 20,3%.

"С момента приобретения независимости доля женщин, занимающих политические должности, ни разу не превышала отметки 15%. Согласно рейтингу IPU Parline, по представительству женщин в политике Казахстан находится лишь на 124-м месте из 183 стран. В этом отношении примечательны показатели соседнего Узбекистана, где по итогам прошедших на днях парламентских выборов доля женщин-депутатов в законодательной палате парламента составила 38%. В Казахстане доля женщин в районных маслихатах в среднем составляет 21%. Но этот показатель сильно разнится по регионам", – сказала Каракат Абден.

По ее словам, в квазигосударственном секторе на ключевых должностях по-прежнему преобладают мужчины. Она подчеркнула, что женщины в Казахстане готовы активно участвовать в управлении страной.

Каракат Абден предложила создать национальную систему мониторинга и отчетности по вопросам гендерного равенства, выполнения гендерных квот и других целей по повышению женского участия на руководящих позициях.

"Безусловно, назначение женщин на руководящие должности нужно осуществлять, опираясь исключительно на их компетентности. А также запустить национальные программы женского лидерства на всех уровнях системы государственной службы и квазигосударственного сектора. Особое внимание стоит уделить женщинам из регионов, где доступ к таким возможностям ограничен. Рассмотреть возможность внедрения сокращенного рабочего дня для женщин, ориентируясь на опыт скандинавских стран. Это будет способствовать укреплению института семьи, работающие женщины смогут уделять больше внимания воспитанию детей", – озвучила депутат.

Она также отметила, что необходимо развивать инфраструктуру по уходу за детьми, в частности, открывать круглосуточные детские сады и создавать детские комнаты на рабочих местах. Помимо этого, предложила продлить оплачиваемый декретный отпуск до двух лет и усилить правовые меры, направленные на борьбу с дискриминацией и защиту женщин на рабочем месте.

Ранее депутат Мажилиса Динара Наумова предложила ввести льготы по снижению пенсионного возраста для поддержки лиц с инвалидностью.

Читайте также

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
ДЧС обратился к жителям Астаны из-за обрушившегося на столицу сильного ветра
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Депутат раскритиковала решение о передаче ЦОНов в частные руки
Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога
Еще на одной республиканской трассе Казахстана ограничили движение
Екатерина Елисеева
Каракат Абден Мажилис Парламента РК 2024 год Работа Семья
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Новый вид мошенничества, Казахстан, компании карго, доставка товаров из Китая
Новый вид мошенничества в Казахстане: заказ товаров из Китая
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: