Депутаты возмущены завышенными тарифами на услуги связи

Депутаты Мажилиса возмутились ростом тарифов на услуги сотовой связи. Соответствующий депутатский запрос они направили премьер-министру страны Олжасу Бектенову, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев отметил, что повышение тарифов на услуги сотовой связи с каждым днем вызывают у населения вопросы и возмущения.

"Тарифы растут месяцами, а не годами. Так, по данным Агентства Казахстана по защите и развитию конкуренции, тарифные планы на услуги сотовой связи в 2023 году выросли до 57%. А в 2021-2022 годах рост тарифов в среднем составил от 13 до 37%", – отметил депутат Елнур Бейсенбаев.

По его словам, в апреле 2023 года Beeline объявил о повышении тарифного плана "Яркий" с 1790 до 2490 тенге. Kcell и Tele2 сообщили о повышении тарифов в августе, в частности, тариф Kcell "Реальный безлимит" вырос с 3390 тенге до 4390 тенге, а тариф Tele2 "Просто супер" – с 2590 тенге до 3290 тенге.

"Самое интересное, что операторы Activ и Kcell добавляют к тарифу 1000 тенге, а для безлимитного использования интернета в специальных социальных сетях – еще 990 тенге. Получается, что тариф, который стоил 3390 тенге, подорожал сразу до 5380 тенге, то есть на 59%", – рассказал мажилисмен.

Депутат Бейсенбаев подчеркнул, что в соответствии со статьей 20 закона "О связи" операторы устанавливают тарифы на услуги связи самостоятельно. Кроме того, даже не обязаны информировать Агентство по защите конкуренции, достаточно только за месяц уведомить пользователя услуг о повышении тарифа.

"Агентство может только при подозрении на повышение цен проверить его обоснованность и наложить штраф в случае выявления проступка. Его размер составляет всего 5% от дохода, полученного в результате монополистической деятельности. Таким образом, повышение тарифов обусловлено, во-первых, мягкостью закона, а с другой стороны, приобретением операторами монопольного положения на рынке", – заявил Елнур Бейсенбаев.

Он уточнил, что также нередки факты изменения операторами одностороннего тарифного плана без уведомления клиента, увеличения интернет-трафика, повышения цен. На основании жалоб потребителей соответствующим министерством внесены изменения в правила оказания услуг связи по защите прав потребителей, но сотовые операторы не согласны с этим. Другая проблема заключается в качестве связи – соединение очень слабое, а скорость интернета слишком низкая. Так, по скорости мобильного интернета в глобальном рейтинге Speedtest Казахстан занимает 67 место среди 142 стран.

Кроме того, в некоторых селах до сих пор нет интернета. Так, на 1 января 2023 года из 6290 сел около 1500 вообще не имеют мобильный интернет. А в 902 селах есть только один мобильный оператор. Следовательно, у клиента совсем нет выбора.

С учетом озвученного депутаты попросили правительство принять меры по демонополизации рынка сотовой связи и повышению качества сотовой связи и интернета.

"Правительству Казахстана также необходимо разработать изменения, усиливающие требования законодательства по защите прав потребителей по оказанию услуг сотовой связи и установлению их тарифов", – отметил Елнур Бейсенбаев.

Помимо этого, обеспечить все регионы и сельские населенные пункты интернетом. В частности, подготовить четкую дорожную карту по поставке сети в 1432 села, в которых вообще нет мобильного интернета.

В январе 2024 года сотовых операторов Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге за предоставление некачественных услуг.