Депутат предложил с 7 утра начинать рабочий день в Астане

Мажилисмен Асылбек Нуралин 11 июня 2025 года озвучил свой депутатский запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова. Депутат считает, что начало рабочего дня в госорганах нужно сдвинуть, чтобы разгрузить Астану от пробок, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что в настоящее время в столице и других крупных городах наблюдается устойчивая тенденция критической перегруженности дорожно-уличной сети, постоянные заторы, перебои в движении общественного транспорта, от чего страдает не только население, но и инфраструктура мегаполисов.

"Согласно прогнозным оценкам, численность населения столицы может достичь 2 миллионов человек уже в ближайшие годы. Основная масса рабочих мест и объектов социальной инфраструктуры сосредоточены в центральной части города. При одномоментном наплыве людей из близлежащих населенных пунктов, по пути на работу и обратно, возникает транспортный коллапс. Пространственная диспропорция обуславливает значительную перегрузку ключевых транспортных артерий и формирование заторов, особенно в часы пик", – сказал Асылбек Нуралин.

Он подчеркнул, что согласно открытым статистическим данным, более 50% работников в Астане заняты в государственных учреждениях.

"В этой связи необходимо рассмотреть возможность перераспределения транспортных потоков для работников центральных исполнительных органов, национальных компаний и подведомственных организаций. Также в рамках агломерационной транспортной политики рассмотреть возможность переноса рабочего времени для указанной категории организаций. Исследования показывают, что утренние часы более продуктивны с точки зрения производительности труда. Сдвиг графика рабочего дня с 9 часов утра на 7 и 8 часов в значительной степени отвечает предлагаемым мерам", – озвучил Асылбек Нуралин.

С его слов, при принятии решений нельзя игнорировать и мировой опыт борьбы с пробками – это глобальный вызов и многие страны используют разные подходы в зависимости от инфраструктуры, культуры, экономики и политической воли.

"Передовые практики доказали эффективность приоритета общественного транспорта, пешеходной, велосипедной инфраструктуры, жестких правил в парковочных местах. Также есть примеры безсветофорных магистральных улиц с увеличенной пропускной способностью, много уровневых развязок, перехватывающих парковок на въезде в города, на которые стоит обратить внимание соответствующим структурам управления. Наша задача – ориентировать на идею полицентричности, устойчивую мобильность, снижение зависимости от личного автомобиля, улучшение качества городской инфраструктуры", – сказал депутат.

Он считает, что совместными усилиями законодательной и исполнительной ветвей власти возможно модернизировать дорожно-транспортную инфраструктуру, она может стать удобной и комфортной.

Депутат предложил создать межведомственную рабочую группу для выработки упреждающих мер в транспортной сфере, предусмотреть дополнительные средства в бюджетах на модернизацию инфраструктуры крупных городов и усилить координацию между центром и регионами при планировании и строительстве развязок, переходов и управлении трафиком.

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