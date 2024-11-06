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Елена Малышева назвала бесполезные анализы в обследовании щитовидки

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, анализы, сдача анализов, кровь, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 17:41 Фото: Zakon.kz
Известная ведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказали о том, какие анализы при диагностике болезней щитовидной железы будут бесполезными, а какие стоит сдать, чтобы оценить ее функцию, сообщает Zakon.kz.

По словам Малышевой, два показателя, которые любят многие определять – общий Т3 и общий Т4. Это гормоны щитовидной железы.

Продолжая она уточнила, что эти гормоны связаны белком, потому они определяются в крови.

"Но работают ли они? Нет. На клетки организма они не воздействуют".Елена Малышева

Врачей же больше интересует концентрация тех же гормонов, но с определением "свободный", то есть свободный Т3 и свободный Т4.

"Это свободные гормоны, которые смогли убежать от белка", – отметил кардиолог Гандельман.

Также медики подчеркнули, что для любителей сдавать анализы самостоятельно, чтобы проверить функцию щитовидной железы, есть вариант проверки.

"Не берут все гормоны сразу. Проверяют один гормон – тиреотропный гормон (ТТГ). И вот только если с ним есть проблемы, определяют свободные гормоны".Герман Гандельман

Тиреотропный гормон вырабатывается в мозге, пояснила Малышева.

Колебания его уровня показывают либо на избыток работы щитовидки, либо на ее гипофункцию. В норме он должен быть в пределах 0,4-4,0 мед/л.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее Малышева заявляла, что существует два состояния, требующие повышенных доз витамина D. По ее словам, это подготовка к беременности и преддиабет.

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