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Елена Малышева назвала три полезных свойства шаурмы

Елена Малышева назвала три полезных свойства шаурмы, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 18:17 Фото: pxhere
Популярная российская телеведущая Елена Малышева и профессор Михаил Коновалов рассказали, что этот уличный продукт не так уж и опасен. Более того, по их словам, он даже полезен для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Мясо

Специалисты отметили, что основу такого продукта составляет мясо. А оно обычно прокручивается в стойке при температуре 120-220 градусов. И это делает его безопасным. В таком случае, если все выполняется по стандарту и правильно, отравиться шаурмой невозможно.

Мясо же, пояснил Коновалов, источник кобальта.

"Это такое вещество, которое способствует выработке витамина В12. Витамин В12 обеспечивает прохождение импульса от глаза к мозгу, из-за чего тот начинает работать и видит". Михаил Коновалов

Лук

В шаурму, как отмечено в публикации издания "АиФ", кладут разные виды лука. А лук – это антоцианы, подчеркнула Малышева, то есть борьба с инфекциями.

Лепешка (лаваш)

Еще один компонент продукта – лепешка, в которой есть марганец.

"Он необходим, чтобы кальций, из которого состоит наша кость, мог ею усваиваться. Если марганца будет мало, кальций не сможет встраиваться в кость, она станет хрупкая", – подчеркнул Коновалов.

"Конечно, лепешка не самое лучшее решение. И в целом эта еда калорийная, но опять же вопрос количества. Она не рассчитана на то, что вы поели и уселись на диван три часа смотреть в потолок. Это больше еда для тех, кто трудится – поел и пошел работать".Елена Малышева

И, конечно же, уточнили в заключении врачи, важно покупать шаурму в проверенных торговых точках – сертифицированных, где повара работают в перчатках, есть мокрая точка для обработки рук.

Ранее администрация одного из заведений в Астане решила привлечь внимание покупателей и организовала акцию. Но, как правило, такие мероприятия заканчиваются в Казахстане не лучшим образом. Так вышло и в этот раз. По планам заведения нужно было раздать бесплатно тысячу донеров. Однако желающих оказалось гораздо больше. На еду пришли порядка 4 тыс. человек. В итоге образовалась давка.

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