Елена Малышева назвала три полезных свойства шаурмы
Мясо
Специалисты отметили, что основу такого продукта составляет мясо. А оно обычно прокручивается в стойке при температуре 120-220 градусов. И это делает его безопасным. В таком случае, если все выполняется по стандарту и правильно, отравиться шаурмой невозможно.
Мясо же, пояснил Коновалов, источник кобальта.
"Это такое вещество, которое способствует выработке витамина В12. Витамин В12 обеспечивает прохождение импульса от глаза к мозгу, из-за чего тот начинает работать и видит". Михаил Коновалов
Лук
В шаурму, как отмечено в публикации издания "АиФ", кладут разные виды лука. А лук – это антоцианы, подчеркнула Малышева, то есть борьба с инфекциями.
Лепешка (лаваш)
Еще один компонент продукта – лепешка, в которой есть марганец.
"Он необходим, чтобы кальций, из которого состоит наша кость, мог ею усваиваться. Если марганца будет мало, кальций не сможет встраиваться в кость, она станет хрупкая", – подчеркнул Коновалов.
"Конечно, лепешка не самое лучшее решение. И в целом эта еда калорийная, но опять же вопрос количества. Она не рассчитана на то, что вы поели и уселись на диван три часа смотреть в потолок. Это больше еда для тех, кто трудится – поел и пошел работать".Елена Малышева
И, конечно же, уточнили в заключении врачи, важно покупать шаурму в проверенных торговых точках – сертифицированных, где повара работают в перчатках, есть мокрая точка для обработки рук.
Ранее администрация одного из заведений в Астане решила привлечь внимание покупателей и организовала акцию. Но, как правило, такие мероприятия заканчиваются в Казахстане не лучшим образом. Так вышло и в этот раз. По планам заведения нужно было раздать бесплатно тысячу донеров. Однако желающих оказалось гораздо больше. На еду пришли порядка 4 тыс. человек. В итоге образовалась давка.