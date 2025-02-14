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Культура и шоу-бизнес

Елена Малышева поделилась секретами 37-летнего брака

Елена Малышева поделилась секретами 37-летнего брака, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 17:30 Фото: pixabay
63-летняя известная ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева 14 февраля 2025 года рассказала о романтике, царящей у нее дома. Доктор медицинских наук поделилась, что муж подарил ей цветы и записку, сообщает Zakon.kz.

Об этом врач написала в своем личном блоге.

"Вчера утром убегала рано-рано на работу и написала записку мужу. А сегодня снова убегала на работу и увидела букет и ответ. За хорошего человека я вышла замуж 11 сентября 1987 года", – поделилась Малышева, прикрепив снимок записки.

Среди комментаторов можно встретить и ведущую Ларису Гузееву, которая пожелала, чтобы они оставались счастливыми всегда. Еще один из пользователей отметил, что для врача у Малышевой отличный и понятный почерк.

  • Как же это мило. Счастья вам.
  • Как это классно, когда сквозь года проносят столь трогательные чувства.
  • Люблю красивых и счастливых людей.
  • У вас очень хорошая и прекрасная семья!
  • Замечательная традиция писать записки от руки, – пишут другие.

У Игоря и Елены Малышевой двое сыновей. Оба живут и работают в США.

Ранее 57-летний британский актер Джейсон Стейтем впервые показал, как читает русскоязычные комментарии.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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