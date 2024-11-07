Мажилисмены рассмотрели вопросы совершенствования законодательства в сфере отмывания доходов
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Во время визита в АФМ депутаты ознакомились с возможностями применения аналитических инструментов в противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, сообщает Zakon.kz.
Представители Агентства и депутаты Мажилиса Парламента отметили важность имплементации разработанных поправок в национальное законодательство страны.
Также парламентариям презентованы текущие проекты и инициативы АФМ, направленные на обеспечение безопасной финансовой среды и снижение рисков нарушений законодательства, что позволяет соответствовать требованиям международных стандартов и рекомендаций.
Представленные инновационные разработки Агентства позволили получить положительные результаты в антиотмывочной системе страны.
Ранее сообщалось, что в самом большом селе Казахстана строят новые дома и устанавливают фонари.
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