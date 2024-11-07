Мажилисмены рассмотрели вопросы совершенствования законодательства в сфере отмывания доходов

Во время визита в АФМ депутаты ознакомились с возможностями применения аналитических инструментов в противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, сообщает Zakon.kz.

Представители Агентства и депутаты Мажилиса Парламента отметили важность имплементации разработанных поправок в национальное законодательство страны.

Также парламентариям презентованы текущие проекты и инициативы АФМ, направленные на обеспечение безопасной финансовой среды и снижение рисков нарушений законодательства, что позволяет соответствовать требованиям международных стандартов и рекомендаций.

Представленные инновационные разработки Агентства позволили получить положительные результаты в антиотмывочной системе страны.

Ранее сообщалось, что в самом большом селе Казахстана строят новые дома и устанавливают фонари.

