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Жамбылская область объединяет усилия в борьбе с подростковыми правонарушениями

Жамбылская область объединяет усилия в борьбе с подростковыми правонарушениями, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 16:28 Фото: прокуратура Жамбылской области
30 октября 2024 года по инициативе прокуратуры Жамбылской области начаты встречи под эгидой "Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы", направленные на предотвращение правонарушений среди молодежи.

В мероприятии приняли участие более 400 человек, включая видных спортсменов, тренеров, представителей национальных игр, религиозных организаций и учителей физической культуры и военной подготовки, которые воспитывают порядка 60 тыс. детей.

Жамбылская область объединяет усилия в борьбе с подростковыми правонарушениями, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 16:28

Фото: прокуратура Жамбылской области

Основной задачей встречи стало обсуждение путей повышения правовой грамотности среди молодежи, защиты их от незаконных действий и воспитания законопослушных граждан.

Прокурор области Нургалым Абдиров подчеркнул важность формирования патриотизма у подрастающего поколения и объявил о начале работы, которая охватит каждый сельский округ.

Жамбылская область объединяет усилия в борьбе с подростковыми правонарушениями, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 16:28

Фото: прокуратура Жамбылской области

Известные спортсмены, такие как чемпион мира по боксу Асланбек Шымбергенов, трехкратный победитель турнира "Қазақстан барысы" Бейбит Ыстыбаев и 13-кратный чемпион Казахстана по кокпару Нурдаулет Момынов, отметили значимость роли тренеров в воспитании молодежи.

Тренер олимпийского чемпиона по дзюдо Елдоса Сметова Галымжан Жылгельдиев акцентировал внимание на том, что именно от тренеров зависит формирование человеческих и правовых ценностей у подопечных.

Жамбылская область объединяет усилия в борьбе с подростковыми правонарушениями, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 16:28

Фото: прокуратура Жамбылской области

Участники встречи единодушно поддержали инициативу о совместной работе различных институтов для создания здорового и правосознательного общества, способного противостоять негативным влияниям.

Жамбылская область объединяет усилия в борьбе с подростковыми правонарушениями, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 16:28

Фото: прокуратура Жамбылской области

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