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Акмолинская область активно улучшает жилищные условия

Акмолинская область активно улучшает жилищные условия, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 15:16 Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
В Акмолинской области динамично развивается сфера жилищного строительства и выдачи жилья социально уязвимым слоям населения, а также очередникам.

Особенно активно процесс развивается благодаря новой программе, которая позволяет сократить время ожидания очереди благородя выкупу готовых квартир. В Кокшетау и районах области уже применяют данную практику, алгоритм будет применяться во всех регионах Акмолинской области.

"До конца текущего года в области планируется ввести порядка 580 тысяч квадратных метров жилья, это более 5 тыс. квартир и частных домов. На сегодняшний день введено 428,8 тыс. кв. м жилья, а это 74% от плана на год. За счет бюджета ведется строительство 55 домов, или 2902 квартир. Из них арендное – 12 домов, или 481 квартира, кредитное – 34 дома, или 2176 квартир, дома по линии ЧС – 3 дома, или 245 квартир. Из них в текущем году запланирован ввод 26 многоквартирных жилых домов, или 1436 квартир. К тому же с начала года введено 11 жилых домов, или 642 квартиры, из них в городе Кокшетау – 60 квартир", – акцентировали в Управлении строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области.

Сообщается, что на следующий год переносится введение 29 домов, или 1466 квартир, из них арендное жилье – 187 квартир. В Аккольский районе выдадут 45 квартир, районе имени Биржан сал – 21, Егиндыкольском, Ерейментауском 60, Зерендинском – 45 квартир. В районах области из кредитного жилья выдадут 1279 квартир, в том числе в областном центре – 11 домов, а это 929 квартир.

Как проинформировали в Управлении строительства, архитектуры и градостроительства, с прошлого года изменен подход к решению жилищного вопроса, внедрены дополнительные меры обеспечения граждан жильем.

В рамках исполнения плана первоочередных действий правительства в текущем году предусмотрен выкуп у арендного жилья для социально уязвимых слоев населения с правом приватизации.

"В текущем году запланирован выкуп 840 квартир, с правом приватизации – 641 квартиры, без права приватизации – 199 квартир. На сегодня приобретено 397 квартир с правом приватизации на 7,2 млрд тенге. По 244 квартирам итоги конкурсных процедур будут подведены до конца ноября в 8 районах области и Кокшетау. Весь комплекс принимаемых мер позволит улучшить жилищные условия 2276 семьям из числа очередников, в том числе для социально уязвимых слоев населения : приобретение – 840 квартир, строительство – 1436 квартир", – рассказали в Управлении строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области.

Как сообщили в ведомстве, за последние 5 лет в области за счет строительства и выкупа улучшили свои жилищные условия 2064 семьи. В прошлом году введено 310 квартир и приобретено 251 жилище.

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